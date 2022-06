La vita difficile di Roberto Brunetti, "Er Patata" morto nel suo letto a 55 anni

Nel cinema esistono i caratteristi, quegli attori che per il modo di fare, di recitare e per la conformazione fisica vengono chiamati dai registi a interpretare sempre gli stessi ruoli. Roberto Brunetti, conosciuto dai più come "Er Patata", trovato morto nel suo letto sabato 4 giugno a 55 anni, era uno di questi. Romano verace, fisicamente robusto, naso importante - da qui, forse, il suo soprannome - chioma bionda e una calata sguaiata.

Nel mondo dello spettacolo non è rimasto molto. L'esordio lo doveva a Leonardo Pieraccioni nel 1997 in "Fuochi d'artificio", poi Neri Parenti lo sceglie per "Paparazzi" l'anno dopo, di seguito una serie di film di secondo piano fin quando, nel 2005, viene scelto da Michele Placido per calarsi nel ruolo di Aldo Buffoni in "Romanzo Criminale". E' uno dei membri della Banda della Magliana raccontata nel 2002 in un romanzo da Giancarlo De Cataldo.

Il successo del film, dal quale venne poi tratta una serie, non aiuta però Brunetti nella sua carriera sul grande o piccolo schermo. Nel 2012 lascia le scene. Un anno prima ha messo fine, dopo 16 anni, a una storia d'amore con la collega Monica Scattini, deceduta nel 2015. Un grande amore svanito di colpo. Nel 2017, ormai lontano dalle scene, viene fermato in strada dalle forze dell'ordine mentre è intento ad acquistare droga. Dalla successiva perquisizione gli vengono trovate quantità di hashish e marijuana riconducibili ad attività di spaccio. Per questo motivo, come raccontava nel salotto di Barbara D'Urso nel 2019, aveva scontato 6 mesi di reclusione nel carcere di Velletri e sei mesi agli arresti domiciliari.

Il tentativo di guadagnarsi da vivere gestendo una pescheria è andato male, Brunetti è costretto a venderla poco dopo: "Vivo con il reddito di cittadinanza e qualche diritto Siae", diceva sempre a Canale 5. Negli ultimi anni di vita aveva trovato un impiego in un ristorante a Trastevere, dalle parti di piazza San Cosimato, dove si era trasferito da ragazzo dopo essere cresciuto tra Quadraro e Porta Furba, i quartieri della Roma popolare e verace, anche pericolosa, un po' come la vita di Brunetti.

Completamente solo non era. A trovarlo nel letto, senza vita, è stata la sua compagna, dopo che lei e qualche amico avevano provato a chiamarlo più volte senza successo. Gli inquirenti in casa avrebbero trovato qualche traccia di sostanza stupefacente. Adesso sarà il medico legale a stabilire le esatte cause della morte. Er Patata, chioma bionda e sorriso che camuffa una smorfia disillusa, se n'è andato facendo rumore, come nei film che ha interpretato. Sparito dalle scene ma non dimenticato, tanto che in molti hanno voluto salutarlo e ricordarlo, tra loro anche il suo primo regista, Leonardo Pieraccioni.