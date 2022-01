Roberta Della Casa eletta presidente dell’associazione antimafia ‘Noi’

“Sono orgogliosa di poter dare un contributo fattivo e lavorare sulla cultura della legalità”. Con queste parole, Roberta Della Casa ha commentato a Roma Today l’elezione a presidente dell’associazione antimafia ‘Noi’. Della Casa, minisindaca al Tiburtino dal 2016 al 2020, è attuale capogruppo del Movimento Cinque Stelle al IV Municipio.

L’associazione antimafia ‘Noi’ è nata a Ostia nel 2018 e ha sede in via dell’Idroscalo, in locali confiscati. Tra i fautori della sua nascita Federica Angeli, giornalista e già delegata alle periferie della giunta Raggi. Angeli per le sue inchieste sul clan Spada, vive sotto scorta da anni e proprio sulla scia del suo impegno è nata l’associazione, lei ne è presidente onorario. Sul sito di ‘Noi’ si legge: “L’Associazione nasce grazie ad un gruppo di cittadine e cittadini accumunati dal desiderio di creare una nuova Associazione volta ad apportare benefici nell’ambito della promozione della cultura della legalità e al contrasto a ogni forma di criminalità organizzata”.

Della Casa impegnata negli ultimi mesi insieme ad altri volontari dell’associazione, è stata eletta presidente dopo le dimissioni di Leonardo Tassone. “Non c’è stato un voto unanime perché io sportivamente non mi sono votata – ha spiegato a Roma Today – ma l’intera assemblea ha scelto me”. Tra gli impegni futuri: “Continueremo a portare avanti i progetti già avviati, non solo di Roma o del Lazio ma di respiro nazionale e guarderemo anche all’Europa – ha spiegato la presidente dell’associazione – Prevenzione, partecipazione e sensibilizzazione alla cultura della legalità saranno i pilastri della nostra azione”. L’associazione, inoltre, fornisce supporto emotivo, amministrativo e legale alle vittime che decidono di denunciare.