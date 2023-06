Il ritorno della vespa orientalis a Roma. Trovati due nidi in un appartamento

È tornata la Vespa orientalis. In via delle Fornaci, a poca distanza dal Gianicolo, sono stati rimossi due nidi che, le relative “regine”, avevano appena cominciato a realizzare.

Il primo avvistamento dell'anno

“Lo scorso venerdì mi sono accorto della presenza di questi insetti, all’interno ed all’esterno del mio appartamento – ha raccontato a RomaToday Alessandro – poiché ero al corrente della presenza a Roma della Vespa orientalis, ho temuto subito che potesse trattarsi di questa specie e, di conseguenza, ho chiamato un esperto per verificare la consistenza del nido”.

La psicosi del 2022

La comparsa degli imenotteri, nel 2022, aveva ingenerato una sorta di psicosi collettiva in città. Il comune, per fronteggiare le segnalazioni, aveva anche attivato un numero verde che nei momenti più caldi è stato subissato di chiamate. Il timore di esser punti da questi calabroni, più aggressivi di quelli europei, aveva finito per intasare il centralino comunale di telefonate. Le Vespe orientalis venivano avvistate ovunque, negli appartamenti come nei luoghi pubblici. Quest’anno, invece, la scena è stata finora dominata dalle api.

Due regine nella stessa casa

“E’ la prima volta quest’anno che ricevo la richiesta d’intervento per delle Vespe orientalis – ha spiegato Andrea Lunerti, contattato dal cittadino residente in via delle Fornaci – curiosamente, la stessa casa, è stata scelta da due differenti regine che ignoravano la reciproca presenza”. Una si trovava sul balcone, all’interno d’una intercapedine situata sotto il condizionatore. Un posto, quest’ultimo, spesso scelto dalle api per realizzare i propri favi. L’altra regina è stata individuata nel cassone dell’avvolgibile.

Il fattore clima

“Tutte e due le regine avevano appena cominciato la costruzione dei relativi alveari che poi, per esperienza, sappiamo diventare enormi. Quindi è stato molto bravo Alessandro a rendersi conto, subito, della loro presenza” ha spiegato Lunerti. Una volta finito il proprio lavoro, le regine avrebbero deposto le larve che, in breve, avrebbero portato alla schiusa delle temute operaie. Per ora, comunque, non ne sono state avvistate. “Quest’anno, causa il freddo delle scorse settimane, le Vespe orientalis hanno probabilmente iniziato più tardi la costruzione dei propri nidi” ha spiegato Lunerti. Ora però hanno cominciato a farlo. La speranza è che, questa volta, la presenza di questi imenotteri non ingeneri una nuova psicosi.