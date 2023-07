Il ritorno della vespa orientalis: trovato un nuovo nido a Roma

Sono ripresi gli avvistamenti delle Vespe orientalis. Ad un anno di distanza, nello stesso quartiere dove vennero segnalati i primi casi, è stato individuato un altro nido.

La segnalazione

Gli imenotteri si erano nascosti nel vano che cela la serranda avvolgibile di una finestra. “Mi facevano paura, temevo che potessero aggredirmi entrando, avevo una gran paura che potesse accadere” ha spiegato la signora Elisabetta, la residente che avendo notato la presenza di questi calabroni, ha contattato un esperto per verificare l’effettiva presenza dell’alveare e, conseguentemente, per mettere in sicurezza l’appartamento.

Le vespe orientalis a Roma

“C’è la regina e tutte le operaie che stanno lavorando attorno al nido per recuperare il tempo perso” ha spiegato Andrea Lunerti, l’esperto di animali chiamato alla rimozione del nido. “A causa delle piogge, rispetto al 2022, quest’anno questi insetti si sono mossi in ritardo. Ma sono ancora presenti su Roma e lo saranno anche in futuro” ha concluso Lunerti.

Le temperature cambiano le abitudini

Le cattive condizioni meteo che hanno caratterizzato il mese di maggio ed in parte quello di giugno, hanno avuto anche un’altra conseguenza sul mondo animale. Le temperature stagionali più basse, e la pioggia, hanno infatti spinto le api a cercare frettolosamente luoghi dove poter realizzare i propri alveari. La soluzione più rapida che questi insetti, che per inciso sono delle prede dei calabroni, li ha spinti a costruire i propri nidi anche in ambienti antropizzati, e questo spiega i frequenti avvistamenti.

Per quanto riguarda la vespa orientalis, una delle prime chiamate, da parte di un residente preoccupato, è avvenuta a fine giugno. In quel caso, sempre nel vano dell’avvolgibile, sono state trovate ben due regine, a distanza di 2 metri e mezzo l'una dall'altra. Era intente a realizzare altrettanti nidi.