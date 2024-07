Treni regionali in tilt, ritardi fino a 150 minuti per un guasto alla linea tra Settebagni e Capena

Circolazione dei treni di nuovo in tilt nel Lazio. Intorno alle 12:40, a causa di un guasto tra Settebagni e Capena, i treni alta velocità, intercity e regionali “possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Settebagni e Orte e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti” ha fatto sapere Trenitalia.

Circolazione dei treni rallentata

L’Italia, oggi venerdì 5 luglio, è quasi divisa in due. La mattina, a causa di un guasto, i treni provenienti dal Sud hanno avuto ritardi anche di tre ore. Nel primo pomeriggio, poi, è toccato al Centro – Nord. I treni, infatti, sono costretti a viaggiare a velocità ridotte. Questo ha comportato l’accumularsi di ritardi astronomici su diverse correlazioni.

Alle 13:40, Trenitalia ha fatto sapere che ci sono due treni dell’alta velocità fermi: il Brescia – Termini, con un’ora e 40 di ritardo, e il Milano – Napoli, il cui arrivo a Roma Termini è slittato di almeno un’ora e mezza. Cancellato, invece, il treno da Fiumicino aeroporto in partenza per Termini alle 14:23.

Situazione drammatica anche sulle linee regionali. Da Tiburtina sono stati cancellate tre corse consecutive per l’aeroporto di Fiumicino (15:16, 15:31 e 15:46) per una situazione che, nelle prossime ore, non sembra promettere nulla di buono.

Nella mattinata, sulla linea Roma Firenze, a causa di "controllo tecnico ad un treno" tra Capena e Gallese, si sono verificati ritardi a raffica sui treni dell'alta velocità, regionali e intercity fino alkle 11 circa del mattino. Uno stillicidio di disservizi che si ripete ormai da settimane.

Verso le 14:30 Trenitalia comunicava che la circolazione è in graduale ripresa. Alle 15:20 la situazione è ulteriormente migliorata, ha comunicato Trenitalia in una nota, "dopo aver subito forti rallentamenti sulla linea tra Roma e Firenze, tra Settebagni e Capena, per accertamenti dell'autorità giudiziaria".

Articolo aggiornato alle 15:23