Il treno Frecciarossa si rompe e la linea va in tilt: raffica di ritardi e cancellazioni

Ritardi oltre le due ore, collegamenti con Napoli quasi impossibili e difficoltà enormi per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. Giornata campale per i treni dell’alta velocità Firenze – Roma e per i regionali. A causa di un guasto ad un treno avvenuto intorno alle 11:20 nei pressi di Capena, in provincia di Roma, la circolazione è stata fortemente rallentata su tutta la rete. “In seguito alle opportune verifiche – ha precisato Trenitalia in una nota - il treno è ripartito alla volta di Termini” ma le ripercussioni si sono fatte sentire per ore.

Treni in ritardo e cancellati

I treni dell’alta velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale da Orvieto a Roma. Questo ha comportato l’aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti per i treni direzione Roma e fino a 60 minuti per i treni direzione Firenze. Cancellazioni e ritardi anche per i treni Regionali della linea FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto.

Una situazione analoga si era verificata venerdì 21 giugno quando, a causa della rottura di un treno, i mezzi hanno viaggiato con ritardi altissimi per tutto il pomeriggio. Il guasto si è verificato sempre nei pressi di Capena. Anche in quel caso, sono stati coinvolti sia treni dell’alta velocità che i regionali di Trenitalia. Storia simile lo scorso 14 marzo.