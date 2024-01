Ritardi, treni rotti e corse infinite: torna l'incubo della Roma Viterbo

Il nuovo anno sembrava aver regalato ai pendolari una linea migliore. Certo, c’erano sempre alcuni problemi ma mai come quelli ai quali erano stati abituati fino a fine 2023. Oggi, mercoledì 17 gennaio, si è tornati alla triste quotidianità sulla Roma Viterbo, sia nel tratto urbano che in quello extraurbano. Non solo i disagi per i treni rotti e le corse saltate. Il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord lamenta anche un’assenza quasi totale di informazioni da parte di Astral e Cotral.

Treni rotti

La mattina era cominciata con pochi treni in circolazione. Le criticità maggiori, poi, si sono registrate dalle 8:30 in poi. “Ormai assistiamo a treni con una media di ritardi di 10-15 minuti e circa 50 soppressioni giornaliere tra tratto urbano e quello extraurbano” accusano dal Comitato. Si tratta, quindi, delle corse da Montebello verso piazzale Flaminio e da Montebello verso Viterbo.

Alle 8:40 la prima amara sorpresa. I treni hanno smesso di passare a Montebello, con i pendolari “abbandonati” sulle banchine in attesa che qualcuno dicesse loro qualcosa sullo stato del servizio. “Ormai ci pensiamo noi – dicono dal comitato – grazie agli utenti facciamo un servizio pubblico di informazione, peraltro gratuito”.

@astralmobilita @BusCotral ci potete dare aggiornamenti sullo stato del servizio e su cosa sta accadendo? Da questa mattina ci sono ritardi su tutti i (pochi) treni extraurbani e dalle 9.19 il servizio sembra fermo da #montebello. Grazie — Pendolari Roma Nord (@PendolariRMNord) January 17, 2024

Treno partito e poi di nuovo fermo

Alla fine un convoglio è arrivato alle 9:40, caricando a bordo tutte le persone in attesa che dovevano raggiungere il centro di Roma. il mezzo, però, ha terminato anzitempo la sua corsa alla stazione di Acqua Acetosa. “Ci hanno detto che il treno era fermo per un problema elettrico” che ha costretto i gestori ad una rapida sostituzione con un nuovo mezzo che, appena arrivato in stazione, si è fermato a sua volta. Dopo poco, però, il mezzo è partito, con i pendolari stipati nei vagoni pieni all’inverosimile.

Incubo continuo

I disagi, però, non erano finiti. Alla stazione Euclide, infatti, c’era un terzo guasto. Questo ha causato ulteriori attese e ritardi. “Il tutto – ribadiscono i portavoce dei pendolari – senza alcuna informazione da parte degli organi competenti”. Dopo un’altra estenuante atteso il treno è ripartito arrivano a piazzale Flaminio dopo 70 minuti di corsa quando, a servizio regolare, ce ne vorrebbero appena 30. “Questo è il nostro trasporto pubblico e quello che offriremo ai turisti per il Giubileo 2025” commenta, con amarezza, il comitato.