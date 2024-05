Guasto alla linea elettrica, ritardi e cancellazioni per i treni della Orte - Fiumicino Aeroporto

Treni cancellati, altri limitati o pesantemento in ritardo. Per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Fiumicino Aeroporto i convogli regionali della linea FL1 hanno subito, a partire dalle 5 del mattino di martedì 28 maggio, limitazioni di percorso o soppressioni. Come informa Trenitalia, sul posto sono intervenuti i tecnici sin dalle prime luci dell'alba per cercare di risolvere il problema.

Disagi anche sull'Alta velocità

I problemi, però, non si sono limitati solo ai treni regionali. I treni da Napoli e Firenze diretti a Fiumicino sono stati fermati a Termini. Disagi simili anche per chi da Fiumicino doveva recrsi verso Napoli, costretto a scendere a Termini e prendere il convoglio partito alle 6:42 da Brescia per raggiungere il capoluogo campano.

Disagi lunedì 27 maggio

Lunedì 27 maggio le cose per i pendolari non sono certamente andate meglio. Per un problema a Tuscolana verificatosi nel primo pomeriggio, a partire dalle 14:00 diversi treni della linea Orte - Fiumicino Aeroporto sono arrivati in riatrdo o direttamente cancellati. Periodo nero confermato anche dai disagi di domenica 26 maggio quando, a causa di un guasto, i treni dell'Alta velocità Roma Firenze hanno viaggiato anche con 140 minuti di ritardo. Storia simile il 20 maggio a causa di un guasto alla linea all'altezza di Capena.