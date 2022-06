Guasto ai sistemi di gestione: ritardi sui treni dell'alta velocità

Disagi per i passeggeri dei treni dell'alta velocità Firenze-Roma, oggi, giovedì 23 giugno. Come informano da Trenitalia, dalle 17:25, il traffico ferroviario è rallentato in direzione Roma per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Capena e Settebagni.

In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.