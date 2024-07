Stop ai treni per fuga di gas, l'odissea dei pendolari. Ecco perché non sono stati attivati i bus sostituitivi

I pendolari ricorderanno a lungo l’odissea ferroviaria che hanno vissuto tra il 1° e il 2 luglio. A causa di una fuga di gas nei pressi della stazione di Ottavia verificatasi poco prima delle 15, era stato interrotto il servizio sulla ferrovia regionale FL3 Roma Viterbo. I treni sono tornati a circolare regolarmente solo dopo 17 ore. Nel frattempo, chi voleva tornare semplicemente a casa si è scontrato con la mancanza di informazioni e, soprattutto, di navette sostituitive.

Treni in tilt sulla Roma Viterbo

Chi utilizza i treni regionali lo sa bene. Quando ci sono problemi sulle linee, le informazioni che vengono trasmesse dagli altoparlanti delle stazioni sono ridotti al minimo. Oltre ad annunciare ritardi e cancellazioni, poco viene specificato soprattutto per quanto riguarda le tempistiche di risoluzione delle criticità. Così i pendolari sono costretti, loro malgrado, ad attendere in stazione treni che potrebbero non arrivare mai.

Il 1° luglio migliaia di utenti sono rimasti in balia di un evento più critico, evidentemente, di quello che si pensava. Una situazione peggiorata dalla mancata attivazione di navette sostituitive lungo la linea. Una scelta, ha specificato Trenitalia contattata da RomaToday, dovuta al fatto che “a causa dell’emergenza è stato difficile reperire in breve tempo un numero sufficiente di autobus. Dal momento – spiega l’azienda - che la linea interrotta ricadeva all’interno del Comune di Roma i passeggeri hanno potuto utilizzare i mezzi urbani alternativi, mentre i passeggeri diretti a Viterbo hanno potuto utilizzare la linea Roma-Orte e Orte-Viterbo. Trenitalia ha attivato servizi di assistenza alla clientela straordinari presso le stazioni di La Storta, Roma San Pietro e Roma Ostiense oltre alla presenza delle biglietterie di Roma San Pietro e Roma Ostiense e personale di FS Security”. Insomma, si potevano utilizzare i mezzi Atac per raggiungere altre stazioni.

Nel piano di intervento relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse, invece, il contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia (periodo 2018 – 2032) preveda chiaramente che per la linea FL3 “il tempo di intervento per il triennio 2022-2024 sia mantenuto pari a 60 minuti”. La sala operativa regionale dovrebbe attivare mezzi sostitutivi inviandoli “sul luogo richiesto da cui far partire il servizio di autosostituzione, che potrebbe essere anche molto distante dal luogo dove stazionano i mezzi da utilizzare per la sostituzione”.

Niente rimborsi

Per i pendolari che hanno vissuto l’odissea del 1° luglio non sono previsti neanche i rimborsi. Infatti, nella carta dei servizi 2023 della direzione regionale Lazio, si spiega che ci sono indennità che variano dal 25 al 50% del totale del biglietto. Peccato, però, che non siano “riconosciute indennità di importo inferiore a € 4,00”. Per gli abbonati, mensili e annuali, “è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale”.

Il racconto di un pendolare

Sulle banchine ad attendere, vanamente, un treno c'era anche Dino Michelini, un utente che ha voluto raccontare a RomaToday la sua disavventura. Il pendolare ha spiegato di trovarsi, lo scorso 1° luglio alle ore 15, alla stazione Valle Aurelia “sperando di rientrare dal lavoro. Sono rientrato ad Oriolo Romano (VT) alle 20:30 solo grazie ad una amica che è venuta a Roma con la propria auto a recuperarmi” per un totale di 91 chilometri di viaggio. “Essendo non più giovane – ha spiegato - devo seguire terapia salvavita ed ero costretto a rientrare per assumere il farmaco, ma se tutto ciò fosse accaduto ai bei tempi avrei chiamato il 112 e presentato esposto contro Trenitalia e Regione Lazio e la richiesta di risarcimento danni”.

“Sul piano della comunicazione Trenitalia ha dimostrato l’ennesimo fallimento – racconta - infatti, con la soppressione dei primi treni nelle stazioni della FL3, display ed annunci informavano le migliaia di clienti che a causa dell’intervento dei vigili del fuoco la circolazione era momentaneamente sospesa fino a conclusione dell’evento” mentre le telefonate al call center sono servite a poco. Per il resto del pomeriggio, poi, nonostante ormai era chiaro quanto fosse grave la situazione, gli altoparlanti delle stazioni “ribadivano che la chiusura della FL3 era per l’intervento dei VVFF. Una evidente confusione tra causa (gas) ed effetto (intervento vigili) che ha dell’incredibile”.

Niente autobus

Dino avrebbe voluto utilizzare degli autobus sostituitivi per arrivare in tempo a casa e continuare le sue cure. Questo, però, non è stato possibile. L’interruzione della FL3 tra Monte Mario e Ottavia ha innescato un effetto domino con centinaia di cancellazioni di treni. “Sul piano organizzativo Trenitalia incredibilmente ha valutato non opportuno organizzare servizi sostitutivi di bus di modo da consentire almeno alle migliaia di clienti della FL3 non residenti nella capitale d’Italia di poter far ritorno ai propri luoghi” ha sottolineato ancora Dino.

“È del tutto evidente che con il passare delle ore Trenitalia doveva fare qualche cosa che andasse oltre i patetici annunci di una voce sintetizzata del proprio computer – ha detto invece Dino - la grande azienda non è stata capace di ottemperare neanche a quanto scritto da questa al paragrafo 2.4 "continuità del servizio della Carta servizi". Infatti, mentre tutto ciò andava tristemente in scena, nelle stazioni della FL3 non si è presentato alcun personale della protezione civile, della Regione Lazio o Trenitalia a Valle Aurelia”.

Richiesta di chiarimenti

Sul piede di guerra anche il Comitato pendolari della FL3 insiene all'Osservatorio regionale trasporti. Le due associazioni hanno rivolto, a Trenitalia e Regione Lazio, le stesse domande di Dino, in particolare sul perchè non fossero state attivate le navette e sul come mai la comunicazione ai viaggiatori in attesa sia stata "confusa e non sufficiente. Di tutto questo si dovrà tenere conto nella preparazione dei futuri contratti di servizio" dicono i pendolari.

Stop ai treni della FL3

Quanto accaduto il 1° luglio è stato una specie di antipasto di quello che si verificherà dal 10 luglio all’8 settembre, quando si fermeranno i treni della FL3 Cesano Viterbo. “Perché Trenitalia per rimediare alle decine di cancellazioni di treni, trattandosi di una emergenza, non ha fatto intervenire subito quegli autobus che dal 10 luglio faranno la spola tra Viterbo e Cesano” si chiede, ancora Dino che invita, infine, i comitati pendolari ad impugnare "davanti ad un giudice il contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia. È ora di non farci più prendere in giro da chi dice che ci rappresenta così indegnamente. Come accadde oltre vent’anni fa, occorre unirci e denunciare tutti i disservizi in tutte le forme possibili".