C'è da ristrutturare la sede, i dipendenti Atac traslocano da via Prenestina

Atac cerca nuovi uffici per i suoi dipendenti. L’azienda di trasporto pubblico romana deve infatti ristrutturare uno degli immobili della sede di via Prenestina 45. Parliamo di uno dei diversi palazzi, più o meno grandi, che compongono il quartier generale di Atac. Uno, in particolare, ha bisogno di lavori urgenti che, di fatto, costringeranno il personale amministrativo a cambiare sede. Per questo, l’azienda ha pubblicato sul suo portale gare un’”indagine di mercato esplorativa” per trovare nuovi uffici per i suoi dipendenti.

Atac cerca una nuova sede

Il trasloco riguarderà circa 75 dipendenti degli oltre 1.000 amministrativi attualmente presenti in Atac. Magari qualcuno sperava che, visti i lavori, avrebbe potuto operare in smart working, come richiesto da alcuni dipendenti anche nelle scorse settimane. L’azienda, invece, ha deciso di reperire nuovi uffici che ospiteranno gli impiegati per almeno tre anni.

Le caratteristiche della nuova sede

Atac sta cercando una sede con specifiche caratteristiche. L’immobile dovrà avere un accesso autonomo o comunque la possibilità di installare dei tornelli di ingresso dedicati, e di collocare una eventuale reception o un posto di guardiania. Dovranno esserci ambienti in modalità open space o stanze con due-tre postazioni di lavoro, una sala riunioni di almeno 25 metri quadri e aree comuni dove posizionare distributori automatici.

L’aspetto più importante è che il nuovo immobile dovrà essere in grado di accogliere 75 postazioni di lavoro, anche su più piani, purchè servite da ascensori. Servirà anche una sala refettorio in cui sistemare perimetralmente armadi di superficie di almeno 30 metri quadri. Lo stabile dovrà essere accessibile alle persone con disabilità, trovarsi al massimo a 5 chilometri di distanza dalla sede centrale di via Prenestina e al massimo a 100 metri dalla rete di trasporto pubblico. Soprattutto, l’edificio dovrà essere pronto all’uso, videosorvegliato e disponibile, al massimo, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Le scadenze

I tempi sono serrati. Atac ha bisogno di trasferire il prima possibile i dipendenti per avviare, in un secondo momento, i lavori di ristrutturazione nella sede centrale. Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 21 maggio. Una volta scelto l’immobile questo dovrà essere pronto per accogliere i dipendenti entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Si punta, quindi, ad effettuare il trasloco entro giugno, massimo luglio, per poi far partire i lavori nella sede centrale.