Le fettuccine alla Alfredo saranno un ricordo. Sotto sfratto la storica trattoria in pieno centro

L'ex palazzo storico di piazza Augusto Imperatore, una volta di proprietà dell'Inps, sta per diventare un albergo di lusso firmato Bulgari e in procinto di inaugurare il 9 giugno. Per questo, uno storico ristorante romano, con una storia di 115 anni, a breve potrebbe chiudere perché sotto sfratto.

Lo storico ristorante sotto sfratto

L'attuale proprietà dell'edificio è una società controllata dalla famiglia Benetton, la Edizione Property, che nel 2020 ha acquisito tutto per circa 150.000.000 di euro chiudendo l'affare con Investire Sgr, fondo privato incaricato di dismettere il bene. All'interno dell'edificio, però, dal 1950 c'è "Il Vero Alfredo", ristorante storico della Capitale che affonda le origini addirittura nel 1908. Il 22 maggio, a meno di interventi dall'alto, chiuderà i battenti e verrà sfrattato.

115 anni fa l'invenzione delle "fettucine Alfredo"

I titolari della trattoria, infatti, da diverso tempo operano senza contratto di locazione, non avendo voluto la proprietà rinnovarlo. "Il Vero Alfredo", che prima del 1950 si trovava a via della Scrofa e ancor prima vicino alla Galleria Colonna, è il luogo dove Alfredo Di Lelio 115 anni fa inventò uno dei piatti più cercati del mondo, gioia dei turisti americani: le fettuccine burro e parmigiano, quelle "alla Alfredo", per l'appunto. Nel suo ristorante, mantenuto poi da figli e nipoti, sono passati attori, cantanti e politici di ogni epoca. Nel 2012 il Comune deliberò l'iscrizione del locale nell'Albo dei negozi storici di Eccellenza di Roma.

L'assessora: "Preoccupati per quanto potrebbe succedere"

"Siamo preoccupati per quanto potrebbe succedere - ha commentato Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive di Roma Capitale - . Bisogna salvaguardare le botteghe storiche per tutelare l'identità di Roma". "Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la proprietà - continua - venendo così a conoscenza dei dettagli dell'imminente sfratto che potrebbe mettere fine alla loro attività. Durante l'incontro inoltre siamo stati informati di un'attivazione da parte del ministero della Cultura a loro tutela, ministero a cui abbiamo subito scritto per metterci a disposizione per fare insieme quanto possibile affinché Il Vero Alfredo non chiuda", continua Lucarelli. "Roma non è solo fatta di monumenti - conclude l'assessora - ma anche di eccellenze artigiane, di ricerca nella ristorazione. Stiamo lavorando con le altre città europee ad un'ulteriore valorizzazione delle botteghe storiche per salvaguardare la loro sopravvivenza e permettere a noi romani e ai turisti, che scelgono ogni giorno la nostra città come meta del loro viaggio, di continuare a godere della loro esistenza".