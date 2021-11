I cambiamenti climatici "spengono" i riscaldamenti negli stabili Ater: accesi per sei ore

"Solo 4 ore di riscaldamento per 45.000 famiglie romane". Asia-Usb, il sindacato che tutela i diritti di inquilini e abitanti, critica fortemente la decisione di Ater (l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale) che da martedì 16 novembre ha acceso i termosifoni negli appartamenti di sua proprietà dalle 16 alle 20, con estensione fino alle 22 in caso di "sensibili abbassamenti" delle temperature.

"Essendo la Capitale nella fascia climatica D, l’accensione dei riscaldamenti sarebbe consentita fino a un massimo di 12 ore - tiene a specificare Asia - , l’Ater ne garantisce un terzo o al limite, quando le temperature si abbasseranno, la metà". Un fatto che per il sindacato costituisce fonte di disagio per gli inquilini: "Chiediamo all’Ater di Roma di incrementare le ore di accensione dei termosifoni - l'appello - e garantire la vivibilità degli alloggi, spesso freddi e umidi, nei mesi invernali".

Dall'azienda, però, fanno sapere a Roma Today che "già da lunedì 21 novembre, in previsione di un ulteriore abbassamento delle temperature, la fascia oraria si estenderà a 6 ore", eventualità che già era stata preannunciato, seppur senza una data, in un post Facebook del 15 novembre.

Ater poi spiega il perché dell'iniziale impostazione a 4 ore: "Il 7 è stato il giorno più caldo della storia di Roma nel mese di novembre - ricordano - con un picco di 26 gradi e la temperatura media del mese è stata generalmente più alta rispetto a un anno fa. Per questo abbiamo impostato sulle 4 ore, con un piano che ricalca quello stabilito tutti gli anni e che arriva poi alle sei ore. Tra l'altro, negli ultimi due anni, abbiamo tenuto gli impianti accesi anche ad aprile (la stagione si conclude il 30 marzo, ndr) perché si sono registrati valori più bassi del solito".