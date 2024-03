Posticipati i lavori sulla linea, la Metromare rimane aperta la sera

Il rinnovo della linea aerea dovrà attendere. Slittano a data da destinarsi i lavori previsti sulla ferrovia Metromare, l’ex Roma Lido, previsti a partire da martedì 5 marzo. Cotral, che gestisce il servizio, ha fatto sapere che i treni circoleranno regolarmente anche oltre le 21.

Intervento sulla linea aerea

I lavori serviranno per rinnovare completamente la linea aerea della ferrovia che ha ormai 30 anni di età. Un lavoro, avevano già spiegato i tecnici di Astral, gestori dell’infrastruttura, non più rinviabile. Una volta partiti, gli interventi dureranno due anni. I pendolari, a partire dalle 21 in poi, dovranno contare sui bus sostituitivi. Ricordiamo, inoltre, che la Regione Lazio ha previsto, nel suo Piano integrato di attività e organizzazione, il raddoppio dei binari dell’ex Roma Lido e l’arrivo di nuovi convogli.