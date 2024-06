Come rinnovare la tessera elettorale a Roma per le elezioni europee 2024

L’8 e 9 giugno si vota, in tutta Italia, per le elezioni Europee. Per poter esercitare il proprio diritto c’è bisogno di presentare ai seggi, oltre ad un documento d’identità, anche la propria tessera elettorale. Cosa fare, però, nel caso non sia più utilizzabile, deteriorata o smarrita? Come rinnovare la tessera elettorale?

Rinnovo della tessera elettorale

La tessera elettorale che, lo ricordiamo, viene recapitata direttamente ad ogni cittadino italiano al compimento del 18° anno d’età, può essere richiesta presso tutti i Municipi di Roma (a prescindere dalla residenza e accedendo al servizio tramite prenotazione) oppure negli uffici di via Petroselli 50, presso il dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti - Ufficio Elettorale Centrale di Roma Capitale, sei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Inoltre, in periodo di consultazioni elettorali, Municipi e dipartimento attivano aperture straordinarie pomeridiane, anche prefestive e festive. In considerazione del particolare periodo, in cui devono essere attuate tutte le misure possibili per garantire il diritto al voto, il cittadino richiedente potrà accedere al servizio senza prenotazione.

Questo il programma delle aperture straordinarie:

da lunedì 3 a giovedì 6 giugno, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

venerdì 7 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.00;

sabato 8 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 23.00;

domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Cambio della tessera

Ottenere una nuova tessera elettorale presso gli uffici sopra citati è molto semplice. Se la propria non è più utilizzabile perché sono stati esauriti gli spazi relativi alla certificazione del voto o se è deteriorata, l'elettore di Roma Capitale può richiederne una nuova, previa esibizione e riconsegna della vecchia. Servirà invece un’autocertificazione, senza necessità di denuncia, per avere una nuova tessera in caso di smarrimento di quella precedente.

Ricordiamo che i cittadini residenti a Roma possono recarsi personalmente per svolgere queste pratiche o tramite un familiare convivente appositamente delegato.

Cambi di residenza

Qualora l'elettore trasferisca la residenza, sarà il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza. Se l'elettore non dovesse ricevere la tessera presso il suo domicilio, può recarsi a ritirarla sempre presso gli uffici di via Petroselli 50 a Roma o presso i Municipi, presentando un documento di riconoscimento.

Invece, nel caso cambiasse il locale o la sezione elettorale, sarà l'Ufficio elettorale di Roma a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio. Nel caso di cambio di abitazione, l'elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera. In entrambi questi ultimi due casi, se l'elettore non dovesse ricevere il tagliando presso il suo domicilio potrà recarsi a ritirarlo presso l’ufficio elettorale di via Petroselli 50, presentando un documento di riconoscimento.

Tutti gli indirizzi, municipio per municipio



Municipio I

Indirizzi sportelli anagrafici: via Petroselli 50 e di Circonvallazione Trionfale 19.



Municipio II

Indirizzi sportelli anagrafici: Via Dire Daua 11; via Goito 35



Sportello anagrafico Via Catania 70



Municipio III

Indirizzo sportello anagrafico: via Umberto Fracchia 45



Municipio IV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Tiburtina 1163, via San Romano 14 e via Rivisondoli 2



Municipio V

Indirizzi sportelli anagrafici: via di Torre Annunziata 1; via Prenestina 510



Municipio VI

Indirizzo sportello anagrafico: viale Duilio Cambellotti 11



Municipio VII

Indirizzi sportelli anagrafici: piazza di Cinecittà 11, via di Fortifiocca 71



Municipio VIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Benedetto Croce 50



Municipio IX

Indirizzo sportello anagrafico: viale Ignazio Silone ponte I



Municipio X

Indirizzi sportello anagrafico: sede di Ostia Lido in Via Claudio 1; sede di Acilia in Piazza Capelvenere 13



Municipio XI

Indirizzi sportello anagrafico: via Portuense 579 ; via Mazzacurati 75



Municipio XII

Indirizzo sportello anagrafico: via Fabiola 14

Municipio XIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Aurelia 470



Municipio XIV

Indirizzo sportello anagrafico: piazza Santa Maria della Pietà 5, - padiglione 29



Municipio XV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Enrico Bassano, 10 (La Storta) e piazza Saxa Rubra, 18(Prima Porta)