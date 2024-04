Via le api nascoste nell’intercapedine del palazzo: “Ogni anno venivo punta, era un incubo”

Non è bastata una sola giornata per liberare la titolare di un bar di via Oscar Sinigaglia, nel quartiere di Giuliano Dalmata, da un problema che la stava perseguitando. Ma il lavoro fatto per mettere in sicurezza è già arrivato a buon punto.

Le segnalazioni della barista

“Abbiamo chiamato i vigili del fuoco ed il municipio, poi è venuta anche la protezione civile perché, la presenza di queste api, era un problema. Da quando abbiamo rilevato il bar – ha raccontato la signora Lucia Cobzaru – per me è stato un vero incubo. Ogni anno infatti sono stata punta da un’ape ed io, purtroppo, sono anche allergica alle loro punture”.

Dove avevano realizzato i nidi

Gli imenotteri avevano trovato un luogo sicuro dove potersi rifugiare. E dal momento che nessuno, per anni, era riuscito a stanarle, le api si erano moltiplicate. “Si erano nascoste nell’intercapedine del muro ed è stato necessario chiedere l’intervento del condominio, per questo non sono venuti prima a toglierle” ha spiegato a Romatoday la titolare del bar di Giuliano Dalmata.

L'intervento dell'apicoltore

L’intervento, articolato in due giornate di lavori, ha comportato prima l’apertura di un varco nell’intercapedine e quindi la rimozione dei mattoncini dietro ai quali le api avevano costruito le proprie dimore. Poi è stato possibile togliere una parte dei nidi ed aspirare, con un apposito macchinario, gli insetti presenti. “Ci è stato spiegato che sono stati trovati una decina di nidi ad essere rimossi e, con loro, è stato portato via anche il miele che avevano fatto. Ma gli apicoltori dovranno tornare di nuovo, per completare l’intervento” ha concluso la titolare del bar. Le punture ricevute, presto, saranno solo un brutto ricordo.