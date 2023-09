Aurelia: installati quattro rilevatori delle infrazioni a semaforo rosso

Da venerdì 29 settembre su via Aurelia, a Cerveteri, entreranno in funzione quattro rilevatori delle infrazioni a semaforo rosso. Le installazioni si troveranno precisamente agli incroci con via Fontana Morella e Viale Campo di Mare.

I quattro rilevatori rientrano nei lavori di aggiornamento per migliorare la sicurezza per pedoni e veicoli nella zona con l’installazione del moderno impianto semaforico. I due incroci in questione saranno costantemente sorvegliati dai rilevatori delle infrazioni a semaforo rosso, dispositivi in grado di individuare e registrare le infrazioni all'articolo 146 comma 3 del codice della strada.

Passare col rosso, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente, comporterà una sanzione di 167 euro, che se pagata entro 5 giorni scenderà a 116, 90 euro più le spese postali. La cifra aumenterà a 222,67 euro se l’infrazione verrà commessa dalle ore 22:00 alle ore 07:00. In caso di rilevazione di due violazioni di questo tipo in due anni sarà sospesa la patente.