Con il bus alle Terme di Caracalla per vedere in anteprima il Rigoletto: torna "Linea Opera"

"Linea Opera", il servizio di trasporto dedicato agli spettacoli del Teatro dell’Opera di Roma inaugurato lo scorso anno, torna anche per l'estate 2023 e si estende a tutto il territorio cittadino.

Martedì 1 agosto da ognuno dei quindici Municipi della Capitale partiranno autobus dedicati con destinazione Terme di Caracalla, dove alle 21 i partecipanti potranno assistere in anteprima al Rigoletto di Giuseppe Verdi, al prezzo speciale di 5 euro. La messa in scena di Rigoletto, nell’allestimento che Damiano Michieletto ha concepito in chiave anti-Covid nel 2020 al Circo Massimo, vedrà sul palco un cast di noti interpreti: Roberto Frontali nel ruolo di Rigoletto, Zuzana Marková nelle vesti di Gilda e Piero Pretti nella parte del Duca di Mantova, mentre Martina Belli canta Maddalena e Riccardo Zanellato Sparafucile. Sul podio Riccardo Frizza.

Nato con l’obiettivo di avvicinare il territorio all’opera lirica e renderla accessibile a tutti, Linea Opera è un progetto che a giugno del 2022, nel corso del suo primo appuntamento, ha coinvolto cinque Municipi per l’Ernani di Giuseppe Verdi al Teatro Costanzi. L’iniziativa è stata poi replicata a ottobre dello stesso anno, ed estesa fino a otto Municipi per lo spettacolo di chiusura della stagione 2021/2022, la Tosca di Giacomo Puccini nell’allestimento di Alessandro Talevi ricostruito sulle scene originali della prima assoluta del 1900.

Il progetto è firmato dal Teatro dell'Opera insieme con l’assessorato alla Cultura e l’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e Atac, in collaborazione con “La Città Ideale”. Quest'anno, oltre ad assistere al Rigoletto, gli spettatori saranno accompagnati da un’animazione culturale proprio a cura di “La Città Ideale”, che prevede incursioni e intermezzi artistici all’interno degli spazi di Caracalla.

Come funziona "Linea Opera"

Per partecipare a Linea Opera, i cittadini dovranno salire sull’autobus provvisti di abbonamento Metrebus o biglietto Atac per l’andata e il ritorno. In alternativa, sarà possibile acquistare il biglietto a bordo con carta di credito o bancomat. Per assistere all’anteprima del Rigoletto è necessario acquistare il biglietto su www.ticketone.it. All’atto dell’acquisto bisognerà selezionare il Municipio e inserire il codice promo a esso abbinato. Il costo dell’iniziativa ha un prezzo speciale di 5 euro e sarà possibile acquistare un massimo di 2 biglietti a utente. Sugli autobus verrà poi distribuito un coupon che dovrà essere esibito, unitamente al biglietto acquistato online, per poter accedere a Caracalla e assistere allo spettacolo. A fine spettacolo è previsto il rientro al Municipio di partenza: gli autobus ripartiranno da Viale delle Terme di Caracalla (nel tratto tra Piazzale Numa Pompilio e Via Baccelli). Qui le partenze dai Municipi.

"Ringrazio Atac, che ha messo a disposizione i mezzi gratuitamente - ha detto l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - e il sovrintendente del Teatro dell’Opera Francesco Giambrone, che ha voluto fortemente l’iniziativa".