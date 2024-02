A Roma la rigenerazione urbana vale 144 miliardi di euro entro il 2050

Una pioggia di miliardi su Roma, frutto di progetti di rigenerazione urbana che (potenzialmente) potrebbero partire nei prossimi anni. E' quanto prevedono i promotori di Roma REgeneration Ets, la fondazione creata nei mesi scorsi da alcuni importanti protagonisti dell'immobiliare romano e non solo, unitisi per prendere in mano le redini dell'edilizia capitolina.

Un convegno sulle rigenerazione urbana di Roma

I dati sono stati resi pubblici durante un convegno realizzato da Scenari Immobiliari, inseriti in un rapporto - il primo di questo genere - commissionato proprio dalla fondazione che si è costituita ad agosto 2023 riunendo DeA Capital Real Estate, Fabrica Immobiliare e Investire Sgr alle quali si sono aggiunte Fondazione Roma e FS Sistemi Urbani. Ad ascoltare c'erano il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, quello delle imprese e made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia.

Una pioggia di miliardi entro il 2050

Partiamo dai numeri, che sono da capogiro: 144 miliardi di euro di ricadute sociali per Roma entro il 2050. Un obiettivo definito "possibile", ovviamente se saranno messi a terra gli interventi di rigenerazione e di trasformazione attesi nella Capitale "che oggi chiede per tornare a essere un polo di attrazione al pari delle altre grandi città del mondo". "Un potenziale che Roma ha già - si legge nel comunicato che accompagna il report -, ma che necessita, perché questo possa essere pienamente espresso, della collaborazione dei più importanti soggetti istituzionali, finanziari e industriali che concorrono proprio sul suo territorio, e della promozione di un modello organico di sviluppo che consenta di rilanciare vuoti urbani e attrarre nuovi investimenti, nazionali e internazionali".

Interventi che coinvolgeranno 11 kmq di superficie

Si parla di 2050, ma le scadenze possono essere anche più brevi: nel 2030, tra soli sei anni, i primi progetti di rigenerazione urbana potrebbero portare già 39 miliardi di euro di ricadute. 104 i miliardi generati dagli interventi di trasformazione (quindi principalmente legati all'attuazione del Piano Regolatore) e 40 miliardi da interventi di rigenerazione. Quest'ultima, secondo il report di Scenari Immobiliari, è considerata "un importante motore per lo sviluppo del nostro Paese nei prossimi anni. A Roma i processi di rigenerazione urbana potranno interessare 11 kmq di superficie territoriale da oggi al 2050, recuperando a usi più attuali oltre quattro milioni di metri quadrati di immobili". Un tesoro enorme, che oggi "vegeta" nei quartieri, non solo periferici, tra stabili abbandonati o sottoutilizzati.

"Una città più vivibile con migliori servizi"

"Il valore aggiunto che la rigenerazione urbana porterà al mercato immobiliare e quindi al valore della città - spiegano - è quantificabile in 22 miliardi di euro e in ulteriori 40 miliardi di euro di impatto sociale ed economico per i cittadini. A questi volumi si potrà aggiungere, sulla base della piena attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti, la trasformazione di 96 kmq di territorio, con lo sviluppo di 15 milioni di mq di nuove superfici, 58 miliardi di euro di valore immobiliare e 104 miliardi di euro di valore per i cittadini. Ma lavorare sulla rigenerazione e trasformazione non è solo mattoni, ma è l’opportunità di rendere la città più vivibile, con migliori servizi". Non solo appartamenti (soprattutto) e uffici (meno, dato il trend del mercato), ma anche scuole, piazze, centri polifunzionali e impianti sportivi. Almeno, questo è ciò che sperano le comunità cittadine che già oggi vengono investite da progetti urbanistici edificatori e quelle che da oggi al 2050 lo saranno, secondo le intenzioni di chi ha l'ambizione di tenere strette le redini della trasformazione urbanistica di Roma.

Gualtieri a braccia aperte: "Venite ad aiutarci a cambiare la città"

Di sicuro da parte del Campidoglio c'è ampio margine di ascolto rispetto alle volontà e agli auspici del Fondo costituitosi sei mesi fa. Roberto Gualtieri, intervenuto al convegno, ha praticamente lanciato un appello agli investitori: "Se c'è qualità noi diremo 'venite ad aiutarci a cambiare la città' - le parole del Sindaco., che ha aggiunto - . La rigenerazione a Roma è una scelta strategica, è una necessità ma anche un'opportunità. C'è la sensazione diffusa che questo sia un momento di trasformazione. Quasi un allineamento di pianeti. Noi affiancheremo al più grande ciclo di investimenti infrastrutturali da decenni, parliamo di 13 miliardi, un processo di massiccia semplificazione, ad esempio rendendo piu attuabili i Print o inserendo elementi di premialità per incentivare la rigenerazione. Il tutto per favorire interventi di rigenerazionepubblica e privata. La quantità di ambiti che possono essere trasformati sono tantissimi".

Un tavolo permanente con Comune e municipi

Oltre al Giubileo, la ricerca di Scenari Immobiliari evidenzia ulteriori eventi ed opportunità che coinvolgeranno la Capitale: il Giubileo straordinario del 2033, la proposta di trasferire a Roma l’Agenzia europea per la cultura e la messa in rete dei parchi archeologici e naturalistici della Capitale, che prevede la creazione di un’area che dall’Arco di Travertino arrivi a Tor Marancia e al parco dei Castelli Romani. Per farsi trovare pronto, il "think thank" di costruttori e investitori (tra loro la famiglia Caltagirone e Banca Finnat), il primo obiettivo è quello di ottenere un tavolo permanente su Roma, con il coinvolgimento di Roma Capitale e dei municipi e in seconda battuta il lancio di un concorso internazionale di idee per individuare le potenzialità urbanistiche, ambientali, sociali e culturali della città. “Rigenerare e trasformare Roma significa sostenere un progetto di rilancio della Capitale - spiega il presidente della Fondazione Roma REgeneration, Gianluca Lucignano - basato su una visione nuova della città, più vivibile e con migliori servizi, basata su princìpi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica con attenzione particolare all'inclusività".