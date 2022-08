La virologa e la "monnezza" non ritirata per 13 giorni: "Mi vergogno"

Tredici giorni consecutivi di mancato ritiro dell'immondizia. E' quanto ha denunciato la virologa Ilaria Capua, ex deputata con Scelta Civica dal 2013 al 2016, divulgatrice scientifica di fama internazionale e quotidianamente ospitata nei telegiornali e talk show nazionali durante le fasi più critiche della pandemia di Covid 19. Romana di nascita, vive prevalentemente in Florida, ma è tornata nella Città Eterna per un periodo di vacanza.

Su Twitter ieri, venerdì 19 agosto, la dottoressa Capua ha postato uno sfogo dovuto al mancato ritiro dei rifiuti da parte di Ama nel quartiere in cui risiede temporaneamente. "Oggi è il 19 - racconta - sono a Roma dal 6 agosto e non hanno mai ritirato i rifiuti del condominio. Ce li ho in casa e mi vergogno, guardo fuori e mi vergogno, faccio una passeggiata e mi vergogno".

Addirittura la virologa si rivolge direttamente al sindaco Roberto Gualtieri: "Ti prego, Roma non si merita questo scempio".