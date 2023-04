Ville storiche, è allarme per i ponti: rischio assalto e rifiuti

Prima il ponte del 25 aprile, poi il weekend lungo che si concluderà con la Festa dei Lavoratori, il 1° maggio da "fave e pecorino" tanto amato dai romani. Nella Città Eterna, meteo permettendo, in migliaia si riverseranno nei parchi e nelle ville storiche per trascorrere qualche ora all'aperto. Fin qui nulla di male, se non fosse che più l'impatto umano sarà alto, più lo sarà il rischio che i prati e i cespugli si trasformino in pattumiere a cielo aperto. Per questo alcune associazioni ambientaliste si sono appellate a istituzioni e forze dell'ordine per incrementare i controlli nei giorni "caldi".

Da Villa Borghese a Villa Ada, passando per Villa Pamphilj - solo per citare quelle storiche e più grandi - le aree verdi di Roma saranno assaltate nei giorni tra fine aprile e primi di maggio da famiglie e turisti. Da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile e ancora tra sabato 29 aprile e lunedì 1 maggio saranno le finestre temporali da tenere più sotto osservazione secondo le associazioni ambientaliste che si occupano di tutelare i parchi storici romani: "Sarà un'ottima occasione di contatto con la natura - premettono in un appello pubblico - ma questa bella tradizione non deve trasformarsi in un mortificante usa e getta delle ville. Troppe volte, infatti, abbiamo assistito in passato alle pesanti conseguenze di comportamenti incivili, maleducati e irresponsabili".

L'abbandono dei rifiuti è la preoccupazione più grande, ma non solo: anche i parcheggi selvaggi all'esterno e la circolazione abusiva di mezzi dentro le ville: "Ricordiamo - continuano l'associazione per Villa Pamphilj, l'Osservatorio Sherwood di Villa Ada e il Circolo Territoriale di Roma di Verdi Ambiente e Società - che monopattini e bici elettriche non possono entrare nei parchi". In alcuni casi, purtroppo, si verificano anche "danneggiamenti di alberi e arredi monumentali, persino pericolosi fuochi accesi con improvvisati barbecue (che, è bene sottolinearlo, sono tassativamente vietati)". Da qui l'accorato appello al Campidoglio e alla prefettura "affinché durante i ponti di primavera - scrivono - sia previsto e garantito un adeguato potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine in funzione di prevenzione e sia pianificato un intervento straordinario per la successiva raccolta dei rifiuti".