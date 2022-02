“Il tuo quartiere non è una discarica”: domenica raccolta straordinaria di rifiuti

“Il tuo quartiere non è una discarica”. Domenica 13 febbraio torna l’appuntamento con la raccolta straordinaria di rifiuti nei municipi pari. A partire dalle ore 8.00 alle ore 12.00, i romani potranno consegnare gli ingombranti presso le dieci eco-stazioni distribuite sull’intero territorio cittadino. È una iniziativa organizzata da Ama con la collaborazione del Tgr Lazio.

Oltre i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori), i romani potranno consegnare anche libri usati. In alcune postazioni, infatti, saranno anche presenti i “volontari del riuso”: associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l’azienda ha siglato specifici protocolli d’intesa.

I cittadini potranno così consegnare libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) alle associazioni culturali Libra, presente nella eco-stazione di via della XVII Olimpiade (Municipio II) e Nuova Acropoli, i cui volontari si troveranno in via Benedetto Croce (Municipio VIII); ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia, posizionata in via Ambrogio Necchi (Municipio VI); vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, presente in via della XVII Olimpiade (Municipio II) e largo Paolo Panelli (Municipio IV); vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus, posizionata in via della XVII Olimpiade (Municipio II). Saranno aperti con orario domenicale (7-13) anche i Centri di Raccolta fissi, inclusi quelli attivi nei municipi dispari.