La denuncia social di Elena Santarelli: "A Roma nord sommersi dai rifiuti, una vergogna"

Elena Santarelli torna a denunciare la situazione dei rifiuti a Roma. In particolare nella zona di Ponte Milvio. L'attrice, showgirl e conduttrice televisiva, mentre è a passeggio con la madre, si fa riprendere con il naso tappato per la puzza e subito dopo mostra dei cassonetti vuoti, ma i rifiuti tutti sul marciapiede. E poi li posta sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1,8 milioni di follower.

Elena Santarelli e la denuncia social sulla "monnezza"

Già ad aprile scorso la 42enne originaria di Latina, cresciuta a Sermoneta, si era fatta sentire e vedere, immortalandosi nei pressi di cassonetti stracolmi di rifiuti nei pressi di un parco: "Questa è la situazione a Roma, anche con un parchetto dietro dove ci sono i bambini". Santarelli, che vive a Roma ed è sposata con l'ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi, non ha potuto trattenersi a quasi un anno di distanza: "Una sola parola: vergogna!" commenta nella prima storia Instagram postata martedì 5 marzo, mentre si tappa il naso e consiglia "l'uso della mascherina per chi viene a fare una gita a Roma". Nella seconda è accanto ad altri cassonetti, stavolta vuoti: "Ma è rimasto tutto a terra, sul marciapiede" fa vedere ai suoi fan. Ci sono bustoni neri, scatole e altri rifiuti adagiati sul marciapiede.

Vip contro Gualtieri

A maggio 2022 Claudia Gerini si era ripresa mentre, camminando in piazza della Minerva, si lamentava del degrado, della sporcizia e del senso di abbandono in una zona centralissima della Capitale. L'anno successivo, ad agosto, attacco frontale di altri vip al sindaco Roberto Gualtieri: prima Anna Foglietta, poi Alessandro Gassman. Nel mirino sempre la condizione dei cassonetti, delle aree verdi, dei marciapiedi. "Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell'Ama che tagliano l'erba sia offensivo per chi la città la abita?" aveva scritto su X-Twitter l'attore romano, polemizzando con il primo cittadino.