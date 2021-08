Verso il rientro a scuola, trasporti potenziati e ingressi scaglionati. Si valuta il sabato in classe

Trasporti potenziati grazie ad un sistema di tracciamento, ingressi in classe scaglionati, rientro in presenza al 100% e riempimento dei mezzi di trasporto all'80%. È su questi temi che nella giornata di venerdì 6 agosto, si è tenuto a palazzo Valentini il tavolo di coordinamento, voluto e presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per raccordare orari scolastici e trasporto pubblico, in vista del rientro in classe in presenza a settembre.

Alla riunione hanno partecipato oltre ad Atac, Cotral e Roma servizi per la Mobilità anche i rappresentati di Campidoglio e Regione Lazio e dell'ufficio scolastico regionale. L'obiettivo comunque è quello di far ritornare a scuola tutti gli studenti dei licei, compresi anche i professori e il personale scolastico.

"Nel corso del tavolo sono state avviate le attività che andranno avanti anche la settimana di Ferragosto e sulla base delle informazioni che arriveranno dagli istituti sarà riadattato il modello operativo già utilizzato a partire da gennaio 2021", spiegano fonti della prefettura. Se da un lato sembra che saranno confermati gli ingressi a scuola scaglionati alle 8 e alle 10, dall'altro si sta valutando anche l'ipotesi di un ricorso al sabato. Una possibilità, questa, che permetterebbe così di diluire l'orario scolastico su sei giorni settimanali e quindi non appesantire troppo il rientro a casa di chi sarà costretto ad entrare a scuola alle 10.

Stando a quanto emerso, inoltre, è anche in corso una valutazione con le scuole per identificare quanti studenti si muoveranno per raggiungere il proprio istituto e quali sono le direzioni che solitamente percorrono. Una sorta di tracciamento che permetterebbe di capire quali potrebbero essere le linee di bus, tram o metro più sottoposte a possibili assembramenti.

Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio, a RomaToday ha commentato positivamente l'incontro: "Apprezziamo l'atteggiamento di apertura che c'è nei confronti del mondo della scuola. La questione che riguarda gli ingressi a scaglioni è sempre complicata da digerire, ma sapendolo in anticipo, e non in corso d'opera come l'anno passato, ci permetterà di gestire al meglio il calendario scolastico, anche se su questo punto riteniamo che sarebbe opportuno lasciare più flessibilità alle scuole stesse".

Se dal lato degli ingressi e dei trasporti i passi avanti, che ci sono stati, sembrano andare nella direzione giusta e definitiva, restano in sospeso alcune questioni. Una su tutte quella riguardante l'edilizia scolastica. "In alcuni casi il rientro potrebbe avvenire senza distanziamento. - sottolinea Costarelli - Pur essendo ciò consentito dal CTS, chiediamo comunque che venga messo in atto uno sforzo decisivo da parte degli enti locali per rendere disponibili alle scuole il maggior numero possibile di ambienti da utilizzare come aule, anche con la realizzazione di strutture in edilizia leggera. Riteniamo che finora non ci sia stato il massimo impegno su questo aspetto da parte di chi di competenza".

E poi c'è la questione del Green Pass. I lavoratori della scuola dovranno esibire la certificazione, come per entrare in un ristorante. Secondo quanto riferito dal Ministro, la percentuale di vaccinati tra il personale scolastico è stimato, al momento, intorno al 90%.Chi controllerà? "Su questo tema aspettiamo una circolare ministeriale che indicherà le modalità". Il tavolo tornerà a riunirsi dopo Ferragosto.