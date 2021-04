VIDEO | Rider, subordinazione o lavoro autonomo? Le posizioni a confronto

Il contratto di lavoro subordinato per la tua categoria è una cosa buona? E’ giusto coinvolgere i clienti del delivery in caso di sciopero dei rider? In caso di malattia o infortunio oggi che accade?

Queste le domande che abbiamo sottoposto a Marco D’Andretta e Andrea Dorno, due giovani riders che consegnano il cibo nelle case dei romani con una delle piattaforme del servizio delivery. Il primo difende il lavoro da autonomi, l’altro è a favore del contratto di subordinazione. Eccoli a confronto.