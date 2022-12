Febbre e bronchioliti a Roma: aumentano gli accessi al pronto soccorso. "Genitori usino mascherina in casa"

"Mi richiami più tardi, ci sono delle visite ancora da smaltire". La dottoressa Anna Chiara Vittucci, pediatra generale dell'ospedale romano, e il resto dello staff che assiste i bambini, in questi giorni è sotto pressione. Tra febbre e bronchioliti all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, negli ultimi giorni, sono aumentati gli accessi. Lo raccontano i dati.

Parlare di allarme è forse eccessivo, ma i numeri sono in crescita. Al netto di incidenti e fratture o bambini cardiopatici, una grande maggioranza dei piccoli pazienti arriva al nosocomio con "febbre, sintomi da infezione delle vie respiratorie, bronchioliti". Sono almeno 140 gli accessi al Bambino Gesù (sia di Roma che di Palidoro) negli ultimi dieci giorni per bronchioliti.

Quelli che rischiano maggiormente di andare incontro a un ricovero sono i bambini da 0 a 4 anni con sintomi più gravi. A provocare accessi numericamente così imponenti è stato, secondo la dottoressa Vittucci, "l'anticipo dell'influenza" che si è scontrata con le bronchioliti. Due fenomeni paralleli che aiutano le diffusione del virus.

Cos'è la bronchiolite

La bronchiolite è un'infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio dei bambini di età inferiore ad un anno soprattutto nei primi 6 mesi di vita con maggiore frequenza tra novembre e marzo.

L'infezione è conseguenza di una trasmissione che avviene per contatto diretto con le secrezioni infette. La fase di contagio dura tipicamente da 6 a 10 giorni. L'infezione interessa bronchi e bronchioli innescando un processo infiammatorio, aumento della produzione di muco e ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria. Fattori che aumentano il rischio di maggiore gravità sono la prematurità, l'età del bambino (inferiore a 12 settimane), le cardiopatie congenite, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie congenite delle vie aeree e le immunodeficienze.

La situazione a Roma

Il Bambino Gesù non è in affanno, ma il trend di casi è in salita: "I poco più che neonati possono essere colpiti da bronchiolite. Sopra il primo anno di età, invece, da febbre alta. Il picco dei casi, comunque, non lo abbiamo ancora raggiunto. Difficile dire con certezza quando arriverà, possiamo ipotizzare che arrivi durante il periodo delle feste di Natale. Negli anni passati era solitamente a metà gennaio", spiega Vittucci.

Una domanda è d'obbligo: lo stop all'obbligo delle mascherine ha contribuito alla diffusione dei virus? Secondo la dottoressa "sì". E c'è di più: "I dati sono in salita non solo rispetto a uno o due anni fa, ma anche in epoca pre Covid. Questo perché in questi due anni bambini e genitori hanno conosciuto meno le malattie, in sostanza c'è una sorta di debito immunitario. Le mascherine hanno aiutato e aiutano. I genitori, se raffreddati, in casa dovrebbero portarle. Soprattutto le mamme quando allattano".

Quali sono i sintomi

Le bronchioliti colpiscono soprattutto i bambini sotto il primo anno di età. Gli altri potrebbe essere esposti anche "solo" a influenza. "Negli ultimi giorni abbiamo registrato più ricoveri proprio tra i bimbi tra i tre e i sette/otto mesi", dice la dottoressa Vittucci che aggiunge: "Prima di portare il proprio figlio al pronto soccorso (con il rischio di intasarlo) bisogna contattare il pediatra di basa".

Generalmente la bronchiolite inizia con febbricola e rinite, infiammazione delle alte vie aeree. Successivamente possono comparire tosse insistente, che si aggrava gradualmente, e difficoltà respiratoria - più o meno marcata - caratterizzata da un aumento della frequenza respiratoria e da rientramenti al giugulo/intercostali. Il più delle volte si risolve spontaneamente e senza conseguenze.

Tuttavia, in alcuni casi, "può essere necessario il ricovero, specialmente al di sotto dei sei mesi di vita. In bambini così piccoli è spesso presente un calo dei livelli di ossigeno nel sangue e può osservarsi una disidratazione causata dalla difficoltà di alimentazione e dell'aumentata perdita idrica determinata dal lavoro respiratorio. Inoltre, nei pazienti nati prematuri o di età inferiore alle 6 settimane di vita, è aumentato il rischio di apnea, episodio di pausa respiratoria prolungata, e vanno pertanto controllati i parametri cardio-respiratori. Generalmente la malattia è benigna e si risolve spontaneamente in circa 7-12 giorni", si legge sul vademecum del Bambino Gesù.

Quando scatta i ricovero

Quando i genitori dovrebbe iniziare ad allarmarsi? "In tutti i casi di cattiva ossigenazione o rifiuto dell'alimentazione il bambino, secondo le indicazioni del pediatra curante, dovrà essere valutato dal pediatra del pronto soccorso per un eventuale ricovero", spiega la dottoressa. Vengono considerati fattori di rischio aggiuntivi la prematurità o l'età inferiore ai due mesi, la presenza di patologie croniche, broncodosplasia, cardiopatie congenite, immunodeficienze, patologie neurologiche, la minor reattività, la difficoltà di assistere a casa da parte dei genitori.

Come si previene

Alcune semplici norme igieniche possono ridurre il rischio di contrarre la bronchiolite o evitare infezione correlate che possono peggiorare i sintomi. "Bisogna lavare spesso le mani ai bambini. Ma anche i genitori quando rientrano in casa devono farlo, sempre. Poi evitare luoghi affollati in questi giorni, se il tempo aiuta meglio stara all'aperto. Insomma, le indicazione che ben abbiamo seguito durante il picco della pandemia da Covid", sottolinea la dottoressa Vittucci che conclude con un consiglio: "Fate il vaccino anti influenzale".

Stando al vademecum del Bambino Gesù, inoltre, per i più piccoli si consiglia anche di "favorire l'allattamento al seno e fornire una quantità adeguata di liquidi, di fare frequenti lavaggi nasali con soluzione fisiologica o ipertonica e di non fumare mai in casa, anche in ambienti diversi da quelli dove si trova il bambino".