Roma ricorda Modesta Valenti, la "protettrice" degli ultimi che non hanno una casa

Sono passati 41 anni dalla scomparsa di Modesta Valenti, una donna senza fissa dimora deceduta il 31 gennaio 1983 mentre si trovava alla stazione Termini. La Comunità di Sant'Egidio l'ha ricordata, come ogni anno, promuovendo una messa a Santa Maria in Trastevere.

La messa in ricordo di Modesta Valenti

Una celebrazione molto partecipata nella basilica di Trastevere, luogo di riferimento per migliaia di poveri della Capitale. Lì dove ogni anno si svolge il pranzo di Natale per chi non ha nulla, ogni anno diventa anche luogo di ricordo. Il 4 febbraio tanti tra volontari, senza dimora, operatori di Sant'Egidio e di altre associazioni che si occupano di persone in difficoltà hanno lasciato un fiore e dedicato un pensiero e una preghiera a Modesta Valenti. La donna che dà il nome alle residenze fittizie per chi non ha una casa: via Modesta Valenti numero 1 significa che una persona senza dimora è stata registrata nel I municipio.

Chi era la "santa protettrice" dei senza dimora

Modesta Valenti era nata a Trieste nel 1912. Viveva in un piccolo appartamento, ma i problemi psichiatrici hanno avuto la meglio sulla stabilità della sua vita e dai suoi racconti, condivisi con amici della Comunità di Sant'Egidio che erano entrati in contatto con lei, sono emersi grossi traumi, forse trattamenti brutali in ospedale. Un dramma che l'ha spinta a dirigersi a Roma, dove non conosceva nessuno e non aveva una casa, ma c'era (e c'è) il Papa e San Pietro, dove amava passeggiare.

Morta sola, rifiutata dagli ospedali

Il 31 gennaio 1983 Modesta Valenti si è sentita male, ma quando arrivò l'ambulanza gli operatori sanitari non vollero caricarla perché era sporca e aveva i pidocchi. Senza soccorso, morì in strada dopo quattro ore di agonia, perché non c'era un ospedale che volesse prendersi cura di lei. Anche per le esequie ci volle moltissimo: sequestrato dall'Autorità Giudiziaria, il corpo rimase insepolto fino al 28 dicembre 1983, quando fu la Comunità di Sant'Egidio a occuparsene e celebrare le esequie.

"Non voltiamoci mai dall'altra parte"

Nell’omelia del 4 febbraio 2024, in un clima di grande partecipazione e commozione, don Vittorio Ianari ha ricordato la storia di Modesta e quella del movimento di solidarietà cresciuto in questi anni attorno a chi vive per strada: “Gesù – ha sottolineato – non si tira mai indietro, è sempre attento di fronte a chi ha bisogno e a chi è malato: lo incontra e lo guarisce. Ma chiede anche a tutti noi di fare lo stesso, di non voltarsi mai dall’altra parte”. Al termine tutti sono usciti dalla basilica con un fiore benedetto, segno di protezione per la vita di ognuno, in particolare di chi è più povero e fragile. Insieme, volontari e senza dimora, si sono poi diretti verso la mensa di via Dandolo per pranzare insieme.