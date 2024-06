Antonio De Falchi "il tuo nome riecheggerà nell'eternità". Lo striscione dei tifosi della Roma a 35 anni dalla morte

"Nelle bandiere e sulle mura di questa città. Il tuo nome riecheggerà nell'eternità. Antonio Vive", è uno degli striscioni comparsi nella notte a Roma per ricordare la morte di Antonio De Falchi, giovane tifoso romanista ucciso il 4 giugno del 1989 a Milano, dove si era recato in trasferta per seguire l'As Roma impegnata quel giorno contro il Milan. Da allora, ogni 4 giugno, i tifosi giallorossi sono soliti ricordare l'allora 19enne con murale e soprattutto ricolorando un grosso cuore giallorosso disegnato tempo fa sotto le Gescal di Torre Maura, dove Antonio viveva con la famiglia.

Oltre al maxi striscione esposto da Giovinezza, gruppo ultras della curva Sud romanista, altri ricordi sono stati affissi nella Capitale nel cuore della notte con i tifosi che si sono dati appuntamento a Torre Maura. "04-06-89 La rabbia cresce il ricordo non muore. De Falchi vive!", lo striscione affisso dalla Brigata De Falchi nel quartiere della periferia est della Capitale.

Ricordo nel consiglio municipale

A ricordare De Falchi anche il consigliere della Lega del VI municipio delle Torri Emanuele Licopodio che su facebook scrive: Il 4 Giugno del 1989, Antonio De Falchi moriva a San Siro durante la trasferta per seguire la sua Roma. Oggi lo ricorderemo nel Consiglio Municipale perché si dia eterna memoria a un figlio del VI Municipio. La tua gente non ti dimentica".

Chi era Antonio De Falchi

Antonio De Falchi era un ragazzo romano come tanti, un giovane di appena 19 anni che il 4 giugno del 1989 si recò a San Siro per assistere alla trasferta della sua Roma contro il Milan. De Falchi era appena sceso dal tram che dalla stazione Centrale lo aveva portato allo stadio milanese. A pochi metri dai cancelli d'ingresso Antonio e i suoi amici vengono avvicinati da un ragazzo che chiese ad Antonio se avesse una sigaretta. Una trappola - come poi si scoprirà - per accertarsi se fosse un tifoso romanista. Il 19enne intuisce la trappola e prova a nascondere l'accento romano ma il suo interlocutore lo incalza: "Sai che ora è?". De Falchi risponde ma non riesce a nascondere il romanesco. Poi la trappola, il tifoso del Milan fa un cenno ai suoi, nascosti dietro un cespuglio in attesa di un segnale. In trenta rincorrono Antonio e i suoi amici che provano a scappare. Il giovane di Torre Maura però inciampa. Volano calci e pugni, un pestaggio vero e proprio.

Morto a Milano durante una trasferta

Il gruppo di milanisti viene messo in fuga dalla polizia, De Falchi è ferito ma sembra non essere grave, si rialza con le proprie gambe. Poi l'inaspettato, De Falchi diventa cianotico e crolla in terra. Viene soccorso dall'ambulanza e trasportato all'ospedale San Carlo di Milano, ma i medici non possono nulla per salvargli la vita.

L'inchiesta sulla morte di De Falchi

Morto per arresto cardiaco, come poi accertato dall'autopsia, per i fatti di San Siro venne condannato un solo tifoso del Milan - allora 20enne - mentre altri due imputati verranno assolti per insufficienza di prove.