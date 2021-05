Covid 19, riconoscimento d'onore al David di Donatello per tre operatori sanitari del Lazio

Il motivo: "L'importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi Covid-19"

Un riconoscimento d'onore "per l'importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi Covid-19".

E' quanto riconosciuto a tre professionisti sanitari del Lazio, nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta su Rai1.

Si tratta di Silvia Angeletti, direttrice dell’UOC Lab. Analisi Policlinico Universitario – Campus Biomedico; Ivanna Legkar, direttrice Farmacia e area test antiCovid Gemelli a Casa A. Gemelli, e Stefano Marongiu, coordinatore infermieristico Usca-R Inmi Spallanzani che riceve il premio proprio nella giornata Internazionale degli Infermieri.

A esprimere soddisfazione è stato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato.