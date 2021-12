Dal 31 dicembre sulla Roma-Lido sarà riattivata la tratta Colombo-Lido Centro

Fine anno col botto sulla Roma-Lido, che dal 31 dicembre si riapproprierà del tratto Colombo-Lido Centro. Dopo i disagi di stamattina, i guasti tecnici e gli scioperi che hanno paralizzato la linea nelle ultime settimane, a fine mese la ferrovia del litorale subirà ulteriori cambiamenti.

Stavolta in positivo però. Tramite calendario delle festività, Atac fa sapere infatti che dal 31 dicembre verrà riattivata la tratta Lido Centro-Colombo e viceversa con la sospensione della linea bus sostitutiva RL4. Le tre fermate, Castel Fusano, Stella Polare e Colombo erano state soppresse a settembre e in questo modo si presume che saranno nuovamente fruibili, mentre per le stazioni tra Porta San Paolo ed Eur Magliana ancora non ci sono aggiornamenti.

Nuovo anno, nuova Roma-Lido?

A oggi resta invariato il passaggio della Roma-Lido, a partire dal 1 gennaio 2022, a Cotral, con la gestione condivisa con Atac, rientrante nel progetto della "Metromare".

Il calendario festività di Atac estende inoltre l’orario in vigore sulla ferrovia Roma-Lido anche nelle fasce notturne, sull'intera tratta Piramide-Colombo, con ultime corse dai capolinea alle ore 2.30. Nei giorni 24-25-26-31 dicembre il servizio sarà attivo invece sull’ intera linea Piramide/Porta San Paolo-Colombo, mentre nei giorni 27-28-29-30 sarà attivo nella tratta Lido Centro-Eur Magliana e sarà attiva la linea bus sostitutiva RL4 nel tratto Lido Centro-Colombo.