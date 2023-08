Riaperto al pubblico l'ufficio postale di Magliano Romano

Nella giornata di giovedì 17 agosto 2023 a Magliano Romano ha riaperto al pubblico l’ufficio postale sito in piazza Risorgimento dopo il termine dei lavori di ristrutturazione della struttura.

L’ufficio accoglie già tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a “Polis – Casa dei Servizi Digitali” l’iniziativa ideate da Poste Italiane per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sono disponibili già i servizi INPS per i pensionati che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS M.

Nello specifico i lavori hanno visto la completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio, il miglioramento del confort ambientale e la facilitazione dell’accesso ai servizi. Rientrano in questi interventi la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica, la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti.

La sede di Magliano Romano è a disposizione dei cittadini il martedì e il giovedì dalle 08:20 alle 13:45, e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.