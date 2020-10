Focolaio Coronavirus da Bartolini, isolati i positivi: riapre lo stabilimento di Guidonia

Era stato chiuso lo scorso 14 ottobre dopo che 64 dipendenti erano risultati positivi al Coronavirus. Come per la chiusura anche la riapertuta è stata predisposta in seguito ad una ordinanza firmata dal Sindaco. A riaprire i cancelli lo stabilimento di Guidonia del Corriere Espresso Bartolini dove meno di una settimana fa un focolaio aveva creato apprensione fra i lavoratori della sede della Città dell'Aria e la cittadinanza.

A dare l'annuncio della riapertura dello stabilimento di via di Casal Bianco il Primo Cittadino Michel Barbet: "Con l’ordinanza sindacale di ieri 19 ottobre si è consentito la riapertura dello stabilimento Bartolini dopo i 64 casi positivi al Covid 19. La Asl Roma 5 ha effettuato l’indagine epidemiologica su tutto il personale - continua il Primo Cittadino- isolando le persone positive ed i casi sospetti. Gli operatori a basso rischio sono tornati ad effettuare la loro consueta attività lavorativa, a condizione di una stretta sorveglianza così da individuare tempestivamente eventuali nuovi casi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Grazie alla collaborazione positiva tra istituzioni - conclude Barbet - lo stabilimento è stato fermo per pochi giorni consentendo, quindi, di non arrecare un danno economico eccessivo all’azienda ed ai lavoratori. Ringrazio la Asl Roma 5 e la direzione Brt con cui il dialogo e la collaborazione è stata costante per gestire questa nuova emergenza”