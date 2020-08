Coronavirus, riapertura scuole: la Regione annuncia equipe anti Covid. Raggi: "Ci saranno criticità. Siate pazienti"

Le scuole si preparano a riaprire. Dopo l'emergenza da coronavirus e il lockdown che ha tenuto a casa tanti giovani, gli studenti sono pronti a tornare nelle loro aule.

Il ritorno in classe, tuttavia, potrebbe nascondere diverse insidie così come ha sottolineato anche la sindaca Virginia Raggi che, nel corso della visita all'Istituto Maestre Pie Filippine in zona Trionfale, nella mattinata di venerdì ha voluto lanciare un appello: "Voglio mettere le mani avanti. La riapertura dell'anno scolastico sicuramente creerà delle criticità, ma stiamo cercando di prevenirle".

Approvato il documento dell'Istituto superiore di sanità

Il tutto mentre nella Conferenza Unificata delle regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, è stato approvato all'unanimità il documento elaborato dall'Istituto superiore di sanità sulla gestione di casi di contagio nelle scuole. Alla seduta odierna hanno partecipato anche i ministri Speranza e Azzolina, il capo della protezione civile Borrelli e il presidente dell'Iss Brusaferro.

Così si tornerà a scuola in sicurezza, le regole dell'Istituto superiore di sanità

Secondo il documento dell'Istituto superiore di sanità (si può scaricare qui), in caso di positività si valuterà l'isolamento di tutti i compagni di classe e dei docenti che hanno avuto contatti con il contagiato nelle 48 ore precedenti. Con un caso, dicono gli esperti, non va automaticamente chiusa la scuola ma il dipartimento di prevenzione della Asl deve valutare la situazione.

Se viene contagiato un docente o un altro lavoratore scolastico si valuteranno i suoi contatti. A ogni bambino verrà misurata la febbre dai genitori la mattina, prima dell'ingresso a scuola. Tra i punti anche quello in cui tutte le scuole dovranno nominare un referente, che dialogherà con la Asl. Tema caldo all'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

L'equipe anti Covid nelle scuole

D'Amato ha applaudito all'ok unitario al documento dell'Iss sul rientro nelle scuole: "Un atto fondamentale per garantire uniformità e sicurezza, che adotteremo formalmente con una delibera di Giunta per valorizzarne l’importanza e dare massima diffusione ai contenuti operativi e tecnici. Presto in ogni Asl nasceranno le equipe anti Covid per le scuole coordinate dai referenti dei Servizi di igiene delle Asl".

Sui test sierologici agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici ad oggi è stata superata la quota 5 mila test, spiega: "Sono stati fatti secondo le modalità concordate con l'Ufficio scolastico regionale. Il tasso di sieroprevalenza è coerente con i dati dell’indagine ISTAT pari all'1.2%. Ricordo che l'adesione all'indagine è individuale, volontaria e gratuita. Basta rivolgersi al proprio istituto scolastico di riferimento", ha spiegato.

Si lavora per garantire diritto allo studio

"Come Regione contiamo a lavorare in vista del 14 settembre per superare positivamente anche gli altri due grandi nodi: quello degli spazi e quello dei trasporti. Su questo siamo fiduciosi che si possa trovare una sintesi che salvaguardi tutela della salute, diritto allo studio e organizzazione della aziende di trasporto", ha aggiunto in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

L'appello di Raggi: "Siamo tutti più clementi"

Ed è proprio in questo contesto che va inserito l'appello di Raggi che, candidamente, ha ammesso di voler mettere le mani avanti: "A Roma abbiamo circa 1200 scuole, quando lavori su numeri importanti è possibile che ci siano criticità, noi stiamo lavorando sulla concretezza. Rivolgo un invito ai giornalisti: siate più clementi, ci saranno dei problemi e li affronteremo, non puntiamoci il dito contro, siamo tutti più clementi".