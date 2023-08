Riapertura nidi e scuole, l'allarme dei sindacati tra ricorsi e caos supplenze: "Una catastrofe annunciata"

Mancano pochi giorni alla riapertura dei nidi comunali, due settimana a quella della scuola d’infanzia, e la situazione del personale educativo e degli insegnanti è ancora nel caos. Lo denunciano (nuovamente) a gran voce i sindacati, che in una missiva inviata al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora alla Scuola Claudia Pratelli e all’assessore alle Politiche del personale, Andrea Catarci, parlando di “catastrofe annunciata”.

I nodi da sciogliere sono quasi tutti relativi alla carenza di organico, alle cosiddette 'progressioni verticali', ovvero gli avanzamenti di carriera interni, e ai fondi per le supplenze: “A inizio agosto, dopo mesi di richieste d’incontro avanzate da tutte le organizzazioni sindacali, l’assessore Pratelli e il dipartimento educativo e scolastico hanno cercato, fuori tempo massimo, un accordo sindacale sull’organizzazione del lavoro nei nidi e nelle scuole capitoline per la riapertura di settembre - riepilogano dalla Uil FPL di Roma Capitale - Non c’era alcuna condizione per condividere una proposta che quasi tutto il tavolo ha giudicato tardiva, lacunosa e per molti versi irrealistica, prodotta dalla stessa parte politica e gestionale che ha dissimulato per mesi il depauperamento del fondo sul tetto del lavoro flessibile e ha continuato a scantonare e differire un confronto ritenuto urgentissimo dalle organizzazioni sindacali sin dalle prime settimane del 2023”.

Il nodo del coordinatore pedagico: "Meno concorrenti che posti disponibili"

A questo si aggiunge la controversia relativa alla figura del coordinatore pedagogico, “un tema gestito in modalità assolutamente unilaterale quanto miope - proseguono i sindacati - senza il preventivo confronto necessario per amalgamare le varie figure direttive e di coordinamento esistenti all’interno del settore e stabilire una definizione naturale di compiti e ruoli che avrebbe evitato tensioni tra i lavoratori, guerre fra poveri, a esclusivo vantaggio delle famiglie che fruiscono del servizio 0-6. Invece, per effetto della stessa visione autoreferenziale, Roma Capitale sconta il paradosso di una ‘selezione’ con meno concorrenti che posti disponibili, con buona pace di chi aveva minimizzato le allarmate segnalazioni più volte espresse”.

“Si riparte con tutte le lavoratrici del settore in grande agitazione per la catastrofe organizzativa, ampiamente prevista, imposta unilateralmente dal dipartimento educativo e scolastico - denunciano ancora i sindacati - che da una parte prevede in ciascun municipio l’apertura prolungata di diverse strutture, dall’altra, a causa del prossimo esaurimento del tetto di spesa per il lavoro flessibile, prevede la chiusura arbitraria di sezioni a cadenza settimanale con personale disorientato che si ritrova da un giorno all’altro a perdere la propria sede di lavoro e a dover essere riassegnato, la contrazione degli organici all’interno delle strutture ed un’organizzazione delle supplenze che getterà nel caos nidi e scuole, con probabile infrazione delle previsioni legislative regionali relative al rapporto 1/7 (educatore/bambini)”.

I sindacati annunciano forme di mobilitazione

La Uil Fpl annuncia quindi l’intenzione di portare tutte le criticità sul tavolo della commissione statuto e innovazione tecnologica convocata per il 30 agosto, ed eventuali forme “di mobilitazione e vertenzialità pubblica che riterrà opportuno mettere in atto a tutela tanto delle lavoratrici e dei lavoratori che dell’utenza cittadina. Chi ha voluto o si è prestato a questa dinamica dannosa per tutto il settore educativo e scolastico ha enormi responsabilità”.