Manutenzione case popolari, dopo la protesta si riapre il dialogo tra inquilini e Ater

Qualcosa si è mosso in Ater e in Regione Lazio dopo il flash-mob del 24 maggio degli inquilini sotto la sede dell'azienda territoriale di edilizia residenziale a Lungotevere Tor di Nona. Secondo quanto comunica il coordinamento dei comitati, infatti, si sono riaperte le interlocuzioni con il neodirettore Manuelli sui piani di riqualificazione ed efficientamento energetico dei lotti popolari, motivo della protesta da parte degli inquilini.

Dopo aver stilato un report dettagliato sulle numerose criticità, da Primavalle a Pietralata, i comitati avevano lanciato una mobilitazione per spingere Ater a rivedere la sua politica di investimenti sugli stabili, chiedendo inoltre di aprire una fase di co-progettazione e facendo leva sulle opportunità rappresentate dal Superbonus 110%, dal Pnrr e dal finanziamento ministeriale per i piani urbani integrati.

Negli scorsi mesi il coordinamento dei quartieri Ater di Lamaro, Quarticciolo, Primavalle, Spinaceto, Acilia, San Saba, Tor Marancia e Pietralata, dopo una serie di incontri durante i quali sono state consegnate queste mappature al nuovo direttore Manuelli e all'ingegner Mongelli, nella quale si indicavano gli interventi più urgenti, "non ha visto cogliere da parte dell'ente l'occasione di coprogettazione - dicevano lanciando il flash mob del 24 -che poteva veramente avviare una nuova stagione. Dopo diversi incontri, infatti, la comunicazione si è interrotta".

"Il presidio ha riacceso i riflettori sulla questione dei disagi delle mancate manutenzioni - si legge nella nota - e strappato un incontro con l'assessorato all'urbanistica regionale, l'Ater Roma e il gabinetto della Regione, che si terrà nei prossimi giorni". Dopodomani, venerdì 27 maggio si chiuderà la fase di manifestazione d'interesse per le ditte che effettueranno i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico e la paura, da parte degli inquilini, è che non tutti i 6 macro-lotti che compongono il patrimonio edilizio di Ater verranno coperti. Soprattutto, che "nonostante le roboanti promesse - scrivono - il Superbous non coprirà alcuni specifici interventi, per esempio gli ascensori che in molti casi mancano". La Regione Lazio, in ogni caso, si è resa disponibile nel lavoro di co- progettazione "affinché si possano coprire con altri stanziamenti gli interventi e le manutenzioni necessarie" concludono i comitati inquilini.