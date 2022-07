Termovalorizzatore, il fronte del “no” si rafforza: nasce la Rete tutela Roma sud

“L’unione fa la forza”. Ed è proprio seguendo questo principio che nasce la rete tutela Roma sud, costituita da 9 realtà (tra comitati di quartiere e associazioni) per ribadire la propria contrarietà all’impianto voluto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Quel termovalorizzatore, che qui preferiscono chiamare “inceneritore”, che secondo comitati e cittadini andrebbe ad aggiungersi ad una serie di problemi che il Campidoglio avrebbe già inflitto a questa zona di confine con i comuni di Pomezia e Albano.

Il fact checking su Santa Palomba

“Per deliberare bisogna prima conoscere il territorio”, sottolinea Marco Alteri, portavoce della Rete tutela Roma sud. Ed è per questo che già nei giorni scorsi sono stati invitati a Santa Palomba circa 600 consiglieri, assessori municipali e comunali, per approfondire la conoscenza della zona e soprattutto vedere da vicino i suoi problemi. Un “tour” che RomaToday ha fatto con il comitato di quartiere di Santa Palomba già lo scorso maggio proprio per vedere da vicino la zona scelta ad accogliere il termovalorizzatore.

Dalla discarica di Roncigliano di Albano, che Gualtieri ha riaperto firmando un’ordinanza, a Borgo Sorano, un complesso di case popolari del comune di Roma dove 300 famiglie vivono nel completo degrado. Passando dalla discarica a cielo aperto proprio a pochi passi dall’invaso. Poi il cantiere del Print, dove sorgeranno mille appartamenti destinati all’housing sociale e il luogo dove si ipotizza potrebbe sorgere il nuovo impianto: “Il rischio è che venga costruito un secondo ghetto - dice Alteri - famiglie che saranno costrette a vivere sotto l’inquinamento che provocherà questo impianto”.

“No Inceneritore”

Dall’analisi del territorio e i suoi problemi si rafforza dunque il "fronte del no". “Ma questo non vale solo per Santa Palomba perché siamo convinti che un impianto del genere sia una scelta sbagliata ovunque - continua Alteri -. L'inceneritore non risolve il problema, perché il degrado dipende soprattutto dal sistema di raccolta e non solo dal tipo di smaltimento. Roma deve investire sulla differenziata, su impianti più piccoli e distribuiti sul territorio, dove la raccolta dei materiali consenta di chiudere in maniere virtuosa il ciclo dei rifiuti”. E non manca il riferimento a quanto accaduto al tmb di Malagrotta: “Impianti così grandi come abbiamo visto possono bruciare causando i problemi che oggi sono sotto gli occhi di tutti”.

"Capitale Circolare"

Un proposta su come chiudere il ciclo dei rifiuti la fanno Legambiente e Cgil: innovazione tecnologica per la gestione dei rifiuti e dell'intero ciclo, piano per il riuso dei materiali e la raccolta differenziata più vicino ai cittadini. “Noi auspichiamo si prenda in considerazione un'alternativa - conclude Alteri -, che poi non è altro che il rispetto del piano regionale approvato appena due anni fa e che prevede di investire sulla differenziata, attraverso più impianti per il recupero della materia”.

La Rete tutela Roma sud è costituita dalle seguenti associazioni: comitato di quartiere Santa Palomba, comitato di quartiere G. Canestrini, comitato di quartiere Pavona uno, comitato di quartiere Villa Ferrajoli, circoli Legambiente Appia sud “Il Riccio” e Agro romano meridionale, Associazione Fabrica Albano, Italia Nostra sezione Castelli Romani, Spi Cgil Castelli Romani.