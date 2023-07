VIDEO | Restauro con pitture “green” per il Mammuth di Zerocalcare alla metro Rebibbia

Intervento sostenibile su un’opera di street art già esistente, con la trasformazione del Mammuth di Rebibbia in eco-murales, ossia restaurato con l’uso di ecopitture fotocatalitiche e purificatrici di aria. Grazie a una cordata di realtà rivolte al green capitanata da Yourban 2030 e Atac, lo storico murales nel piazzale della stazione metro di Rebibbia realizzato da Zerocalcare nel 2014, è stato riportato al suo antico splendore.

Con il restauro green del Mammuth di Zerocalcare Yourban 2030, l’associazione rivolta alla diffusione dell’Agenda 2030 dopo aver lanciato a Ostiense il primo e più grande eco murales d’Europa nel 2018, torna con una nuova sfida: utilizzare interventi di tecnologia green non solo per nuove opere ma anche per la riqualificazione di quelle già esistenti: “Vogliamo far partire una nuova idea di intervento di restauro rivolto ai murales, opere d’arte pubblica e urbana alle quali la Capitale, comealtre città italiane, si sono rivolte negli ultimi decenni - spiega Veronica De Angelis, fondatrice e presidente di Yourban 2030-. Si tratta di un restyling green che porta con sé ancora una volta un messaggio di sostenibiltà e bellezza, in linea con la nostra mission”.

Il Mammuth di Zerocalcare con i suoi 60 metri quadri, realizzati in restauro con le eco pitture, da oggi ha un impatto ecologico pari a 2,4 alberi piantati, con 12,8 auto benzina euro 6 il cui inquinamento viene eliminato ogni giorno e 34,1 chilogrammi di Co2 in meno.

A curare il restauro è stata una giovane artista friulana, Maria Bressan in arte Rosmunda, muralista ed illustratrice italiana che vive e lavora a Carrara