"Il trasporto pubblico di Roma è insufficiente" l'impietoso giudizio dei pendolari

Serve una svolta. Del resto, se l’unica sufficienza è stata data al servizio bigliettazione vuol dire che qualcosa proprio non funziona. Ciittadinanzattiva Lazio ha pubblicato il suo “Rapporto su Trasporto Pubblico Locale nel Lazio”, uno studio che fotografa le abitudini dei pendolari, soprattutto romani, e la loro percezione del servizio offerto. Un quadro per certi versi desolante e che conferma quanto emerso già in altre indagini passate.

Il rapporto

Sono state coinvolte 345 persone, provenienti per più del 90% da Roma e provincia. Agli intervistati sono state chieste le loro abitudini di utilizzo del trasporto pubblico. In tanti si muovono sempre e comunque con il mezzo privato, automobili o motocicli, mentre a livello di mezzi la metropolitana risulta essere la soluzione più gettonata per spostarsi in città. Peccato che, almeno secondo gli intervistati, il servizio generalmente offerto non sia sufficiente.

“Il monitoraggio esprime un punto di vista negativo del trasporto pubblico locale – commenta, in una nota, Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio - e indica chiaramente quali sono i maggiori deficit per i cittadini-utenti del servizio”.

Servizio insufficiente

I numeri parlano chiaro. Solo 51 cittadini su 335 rispondenti danno un giudizio “sufficiente” al tpl, solo in 8, invece, lo giudicano “buono”. Nessuno, invece, si è spinto fino all’”ottimo”. La maggior parte degli intervistati, 148, dice che il trasporto pubblico è insufficiente. 128, addirittura, lo giudicano scadente.

“L’apprezzamento che avevamo rilevato in un precedente lavoro sulla bigliettazione, sul servizio di tariffazione viene confermato. Ma resta veramente l’unica sufficienza del tpl” continua Rosati. Il monitoraggio è fortemente “condizionato” da Roma. Per questo, nella sezione dedicata a quali sono le cose che dovrebbero migliorare, i cittadini si sono concentrati sull’aumento dei nodi di interscambio tra linee dei mezzi pubblici (102) ma, soprattutto, in 233 vorrebbero un aumento delle corse di bus, metro e tram.

Roma città difficile

La pulizia, il decoro, la puntualità, l’informazione, il comfort, tempo di attesa, tempo di percorrenza “registrano tutte una maggioranza di giudizi negativi senza appello – sottolinea ancora Rosati - comprendiamo la complessità di una città come Roma, ma purtroppo dobbiamo ancora una volta rimarcare la totale insufficienza del trasporto pubblico locale”.

Gli altri dati

Emergono dati molto interessanti sulle abitudini dei pendolari romani. Dal sondaggio si evince come il mezzo privato sia ancora molto gettonato per gli spostamenti. L’11% degli intervistati si sposta solo in auto, il 25,22% la preferisce rispetto ad altri mezzi. Se a questi dati aggiungiamo anche l’utilizzo dei motocicli, i romani utilizzano mezzi privati nel 44% dei casi

Nell’era della digitalizzazione, delle app e nonostante il “tap&go”, grazie al trasporto pubblico le edicole continuano ad essere un punto di riferimento per gli utenti. Addirittura, il 42,25% dei pendolari compra i propri biglietti dove solitamente si comprano i giornali. Solo il 16,72%, invece, acquista online i titoli di viaggio. Quello della bigliettazione, tra l’altro, è il servizio maggiormente apprezzato dall’utenza in termini di gradimento.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, hanno spesso parlato della loro “cura del ferro” per la città di Roma, ovvero un sistema di mobilità completamente nuovo teso, soprattutto, a decongestionare le strade. Ad oggi, però, gli autobus continuano ad essere tra i mezzi più utilizzati, molto più dei tram che, ovviamente, non coprono tutta la città. Numeri, probabilmente, destinati a salire visto che saranno proprio le vetture a quattro ruote a dover sopperire a tutte le linee e corse soppresse che attendono la città di Roma da marzo e almeno fino ad ottobre. Gli intervistati hanno potuto dare più risposte in base, ovviamente, ai mezzi che utilizzano.