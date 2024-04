“Il sindacato dice cose false”. Pomponi replica all’Usb dopo le accuse sulle condizioni di lavoro dei meccanici

“Le accuse sono false e facilmente smentibili”. Stefano Pomponi, legale rappresentante dell’Autofficina Pomponi Service, replica alle accuse riportate dal sindacato Usb sulle condizioni di lavoro dei meccanici che lavorano per l’azienda che cura il servizio d’emergenza dei mezzi Atac. L’Unione sindacale di base, nel documento col quale si proclamava uno sciopero il prossimo 26 aprile (poi annullato), metteva nero su bianco tutta una serie di criticità. L’azienda ha voluto quindi replicare al sindacato.

“Come già comunicato ripetutamente anche nelle sedi istituzionali (prefettura di Roma) al signor Jacopo De Martini, sindacalista Usb trasporto aereo di Fiumicino (l’autore della proclamazione dello sciopero, ndr) e come a lui personalmente dimostrato mediante l’esibizione della pertinente documentazione in occasione di diversi incontri, la nostra società ha sempre prestato la massima attenzione al rispetto delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dispositivi di protezione individuale

“La nostra società – si legge nella replica di Pomponi recapitata a RomaToday - non fornirebbe ai propri dipendenti impiegati nelle attività di pronto intervento a favore di Atac i necessari DPI (dispositivi di protezione individuale). Tale affermazione è inveritiera e smentita dalle ricevute di consegna dei suddetti dispositivi prescritti ai sensi del DLgs 81/2008, firmate da tutti gli operatori del servizio che siamo pronti ad esibire in qualsiasi momento”.

Nessun disservizio

“Nello svolgimento dell’attività di servizio a favore di Atac - continua la replica - la società Autofficina Pomponi Service non ha arrecato alcun disservizio alla committente per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e i propri dipendenti sono stati sempre posti nelle condizioni di operare nella massima sicurezza e adeguatamente supportati in ogni loro esigenza, ivi compresa la fornitura di abbigliamento con applicazione di elementi catarifrangenti per poter operare in sicurezza sulle strade”.

Mezzi per lavorare

L’Usb sosteneva che anche i mezzi utilizzati per gli interventi fossero in cattive condizioni. “Inoltre, contrariamente alle gratuite affermazioni del sig. De Martini – replica Pomponi - i mezzi sono costantemente revisionati e sottoposti a verifiche, così come le dotazioni di DPI agli operatori del servizio”.

Attrezzi da lavoro smarriti o sottratti

Un'altra accusa era che i meccanici dovessero acquistarsi da soli gli strumenti da lavoro senza, peraltro, essere rimborsati. Per Pomponi queste affermazioni sono “gravemente lesive. Tale affermazione è inveritiera e la nostra società può provarne in qualsiasi momento e in ogni sede l’assoluta infondatezza. Infatti nessun dipendente è mai stato nella condizione di dover acquistare di tasca propria né gli attrezzi da lavoro che vengono forniti in dotazione a ciascuno di loro dalla società (la quale, viceversa, molto spesso, è costretta a rimpiazzarli a causa di smarrimenti e sottrazioni, senza peraltro addebitarne il costo al lavoratore), né tantomeno i pezzi di ricambio da utilizzare per gli interventi sui mezzi di soccorso”. In questo caso, quindi, il problema sembrerebbe completamente capovolto, con l’azienda che sostiene che siano gli attrezzi di sua proprietà a sparire periodicamente dalle officine. "Nessun lavoratore ha mai richiesto alla società rimborsi o segnalato/lamentato le circostanze infondatamente riportate dal sig. De Martini”

Stipendi e straordinari

L’Usb, nella proclamazione dello sciopero, sottolineava ci fossero anche problemi coi pagamenti: “Infine, facciamo rilevare che gli straordinari e gli stipendi sono sempre stati e vengono regolarmente corrisposti, tanto che alcuna vertenza individuale è attualmente pendente nei confronti del datore di lavoro" conclude l'azienda.