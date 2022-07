Tre famiglie sotto sfratto nel piano di zona Borghesiana: la replica della cooperativa Diba

In merito all’articolo pubblicato ieri, giovedì 7 luglio, dal titolo “Piani di zona, in affitto convinti di essere soci della coop: arriva lo sfratto per tre famiglie”, la cooperativa Diba Seconda attraverso il suo legale rappresentante, chiede di poter fare una replica. Riceviamo e pubblichiamo.

I conduttori indicati nell'articolo non hanno alcun contratto di locazione in essere, poichè scaduto nel 2019 e mai rinnovato. Le esecuzioni degli sfratti di cui si tratta nell'articolo, stanno avvenendo sulla base di tre diverse sentenze del Tribunale di Roma, che hanno respinto la domanda di accertamento della qualità di soci e dichiarato la cessazione dei contratti di locazione e il conseguente rilascio degli immobili da parte degli odierni occupanti senza titolo.

La signora Farella Francesca che appare ripetutamente nel video e rilascia dichiarazioni non veritiere unitamente al signor Stefano Ruiti, non ha fatto valere i propri diritti e le proprie prerogative avanti alla competente Autorità Giudiziaria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza posta alla base dello sfratto esecutivo.

Nessun importo "al nero" è stato mai richiesto, né percepito dalla Cooperativa, stante la regolare tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione. Si sottolinea peraltro, che gli occupanti in questione, nella vicenda di cui all'articolo menzionato, erano assistiti dai loro avvocati, e dunque erano e sono perfettamente a conoscenza del fatto di non essere soci della cooperativa e di non poter esercitare pertanto i relativi diritti, in quanto, oltre al possesso dei requisiti di legge, sono richiesti per l'ingresso in cooperativa in qualità di soci, versamenti in denaro di quote sociali dai medesimi mai effettuati, nonostante le proposte vantaggiose di ingresso.

Infine si segnala che gli occupanti hanno avuto tutto il tempo di organizzare il rilascio degli immobili e trovare altra soluzione abitativa, in quanto la cessazione dei singoli contratti è avvenuta da oltre tre anni.