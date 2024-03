Via Salaria, emergono altri resti di epoca romana durante gli scavi di Italgas

Ormai quando si fa un buco su via Salaria, dalle parti di Villa Ada, è molto probabile che emerga qualche reperto archeologico di epoca romana. E' successo nei mesi scorsi con i cantieri di Terna e Italgas e succede di nuovo in questi giorni, sempre con Italgas protagonista.

Ritrovamenti archeologici su via Salaria

L'azienda da diverso tempo, già dall'autunno 2023, sta sostituendo le condutture ormai vetuste. Un lavoro impegnativo, che ha comportato chiusure alternate di tratti di strada e modifiche alla viabilità nel pezzo di via Salaria tra via Archiano e l'incrocio con via Panama. Adesso, nella fase quasi conclusiva del cantiere all'altezza di via Taro, sono emersi altri reperti archeologici di epoca romana, presumibilmente risalenti tra il III e il IV secolo d.C.

I resti di una villa romana

Diciamo "altri", perché già a novembre era capitato. Sempre nel tratto di via Taro. Siamo di fronte Villa Ada, a pochi metri dalle Catacombe di Priscilla e dalla Chiesetta del Divino Amore, attualmente interessata da importanti lavori di restauro finanziati con fondi Pnrr. A poca profondità ciò che si può trovare per puro caso è tanto. In quest'ultima occasione, gli operai di Italgas si sarebbero imbattuti in pareti decorate e resti di muratura che potrebbero testimoniare la presenza di una villa adibita a luogo di vacanza per la famiglia a cui apparteneva. D'altronde quel quadrante di città era abbondantemente campagna. Come spiegava l'associazione "Osservatorio Sherwood" a novembre, già a fine XIX secolo gli archeologi Mariano Armellini e Orazio Marucchi raccontavano di una chiesa sotterranea, quella di San Saturnino. Inoltre, in quel tratto, ci sarebbero due edifici sotterranei vicini, uno sferico l'altro quadrangolare. Presumibilmente basiliche erette sulla cripta di Crisanto e Daria, martiri cristiani sepolti nella catacomba di Trasone, all'altezza di via Yser.

Il cantiere di Italgas in chiusura

"Gli archeologi hanno repertato e misurato, poi richiuso tutto - spiega l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi - . Ad oggi via Taro è stata riaperta dopo i lavori e i sopralluoghi degli archeologi, anche via Salaria è stata ripristinata. Mancano alcuni punti da chiudere, prima dell'incrocio con via Panama e un altro in corrispondenza dello square di via di Villa Ada quando sfocia su via Salaria. Il lavoro è stato quello di sostituire tutta la rete con materiale moderno".