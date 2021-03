Coronavirus, Renato Zero si vaccina e posta la foto: “Viva la vita”

Il cantautore romano: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo”

Un post sulla propria pagina Facebook: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita”. Il messaggio arriva dal profilo Facebook di Renato Zero, con una immagine eloquente con indosso un cappellino di lana ed una mascherina neri mentre riceve la dose di vaccino.

Sul fronte vaccini da venerdì 26 marzo nel lazio, le vaccinazioni anti Covid-19 si faranno anche di notte. Ad oggi, secondo l'ultimo aggiornamento del contatore delle vaccinazioni anti-Covid della Regione, sono state effettuate nel Lazio 868.742 vaccinazioni in tutto il Lazio. L'88% degli over 80 ha già ricevuto la prima dose del vaccino e il 30% la seconda.

"Stiamo mettendo in sicurezza i nostri anziani e i primi risultati già si vedono. - spiega la Regione in una nota - Il Lazio pesava per il 10% nella conta dei decessi a livello nazionale, ma da qualche tempo la percentuale si è dimezzata ed è scesa al 5%. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo vaccinare prima chi rischia di più la vita. Grazie a medici, operatori e volontari che stanno rendendo possibile questa campagna vaccinale".

Nato alla Montagnola nel 1950, Renato Zero ha festeggiato 70 anni lo scorso 30 di settembre con l’uscita della trilogia “Zero settanta”.