Green pass, da oggi obbligatorio da parrucchiere ed estetista: cosa cambia

Cambiano le regole da oggi per chi vuole usufruire dei cosiddetti "servizi alla persona". Da giovedì 20 gennaio, infatti, è in vigore l'obbligo di green pass 'base', ovvero la certificazione che si ottiene (anche) dopo essere risultati negativi a un tampone per il coronavirus.

Tutti i lavoratori sono obbligati ad esibire il green pass 'base', ma con il nuovo provvedimento la stessa disposizione viene allargata ai clienti. All'ingresso di parrucchieri, barbieri, centri estetici bisognerà presentare quindi la certificazione, fino al 31 marzo 2022. Un obbligo che rimarrà in vigore almeno fino alla fine dello stato d'emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo.

Green pass anche per visite ai detenuti

Sempre da oggi, inoltre, green pass semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere il green pass base sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell'esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. In base al nuovo decreto, inoltre, dal prossimo 1° febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere a uffici pubblici, poste e banche. E sarà obbligatorio anche per entrare nella maggior parte dei negozi, con l'eccezione dei servizi essenziali come supermercati e farmacie.

Il nuovo Dpcm e la lista dei negozi in cui si potrà accedere senza green pass

Oggi, inoltre, potrebbe essere firmato un ulteriore dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass o il semplice green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma, è stato il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti - ovvero salute, giustizia, pubblica amministrazione e sviluppo economico - sugli "esenti" del green pass base.

La lista dei negozi dove si potrà entrare senza green pass base comprende infatti alimentari, supermercati, ipermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, negozi di carburante per il riscaldamento, articoli per animali, ottici, mercati all'aperto, ambulanti ed edicole, ma rigorosamente, anche queste ultime, all'aperto. Escluse le tabaccherie, salvo novità dell'ultimo minuto: per comprare un pacchetto di sigarette sarà necessario mostrare un tampone negativo, essere vaccinati o guariti dal covid.

"Nella giornata di oggi dovrebbe essere approvato questo provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il green pass", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. "Le tabaccherie sono uno dei pochi elementi su cui si sta ancora discutendo, queste hanno però distributori automatici all'aperto - ha aggiunto - Ma c'è su un approfondimento e vedremo nelle prossime ore".