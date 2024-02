La Regione rinnova il bonus psicologo per bambini e ragazzi dai 6 ai 26 anni

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un ordine del giorno, a prima firma della consigliera del Pd Sara Battisti, che conferma, per il Lazio, la continuità nell’erogazione dei buoni per il sostegno delle spese per l’assistenza psicologica a favore di bambini e ragazzi dai 6 ai 26 anni compiuti.

“Uno strumento assolutamente necessario, che segue quanto stabilito dalla delibera del febbraio 2022 durante l’amministrazione Zingaretti, per un piano di interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico dei giovani – spiega Battisti -. Il certificato aumento di situazioni di disagio, aggravato ulteriormente durante la pandemia, ha evidenziato, infatti, la necessità di rendere strutturale l’erogazione dei buoni. Un risultato di cui sono molto orgogliosa”.

La misura si rivolge ai giovani si trovano in stato di ansia, stress e depressione e che possono così usufruire di un percorso psicoterapeutico. “Del resto – sottolinea Battisti - sono i numeri ad evidenziare una situazione di emergenza: l’Oms parla di un incremento del 25 per cento dei disturbi emotivi comuni, in particolare ansia e depressione e, dopo la fase più acuta della pandemia, l’ansia è aumentata di un ulteriore 10 per cento”.

Un dato già allarmante, ma che non tiene conto del sommerso. Ovvero le persone che, pur avendo bisogno di assistenza psicologica, decidono di farne a meno. “Bene che nel Lazio si sia fatto un deciso passo in avanti a tutela della salute dei giovani in difficoltà” conclude Battisti.