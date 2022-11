La Regione Lazio vola a Oslo per la Settimana della cucina italiana nel mondo

“Saremo protagonisti come Regione Lazio a Oslo per la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dedicata al tema “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute della persona e la tutela del Pianeta”. Ad annunciarlo sono gli assessori regionali all’Agricoltura Enrica Onorati e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione Paolo Orneli. L’appuntamento in Norvegia, organizzato dall’Ambasciata italiana e dall’Istituto di Cultura, è fissato dal 14 al 17 novembre.

I prodotti tipici e tradizionali del Lazio, insieme al patrimonio paesaggistico e naturalistico, saranno al centro dell’evento ‘Settimana della Cucina Italiana nel mondo’. “L’Ambasciata d’Italia a Oslo è lieta di ospitare questo importante evento, che mescolerà cultura, storia e enogastronomia, quest’anno con un focus specifico sull’eno-gastronomia del Lazio ed anche sulla città di Roma che è candidata all’EXPO 2030” ha commentato Stefano Nicoletti, l’Ambasciatore d’Italia ad Oslo, Stefano Nicoletti. L’occasione permetterà alla Regione Lazio di presentare le eccellenze tipiche del territorio. Il Lazio è stato una delle prime Regioni italiane a dedicare alla cultura del cibo una apposita delega sottolineandone la centralità e l'importanza durante il mandato del Presidente Zingaretti.



Nello specifico, la missione vedrà coinvolta la delegazione del Lazio in una serie di appuntamenti con le principali catene commerciali norvegesi e gli importatori di prodotti italiani oltre che nell’organizzazione, grazie al supporto di Lazio Innova, di due serate dedicate alla promozione e valorizzazione del made in Lazio, una il 15 novembre presso la residenza dell’Ambasciatore Stefano Nicoletti, destinata a istituzioni ed enti e l’altra il 16 novembre presso il Matkurs, destinata a buyers, giornalisti, tour operator e operatori di settore, in collaborazione con l’ ENIT.

Dal 15 al 17 novembre si terranno inoltre ad Oslo - presso il Ministero degli Affari Esteri e quello del Commercio ed Industria norvegesi, oltre che presso la locale Confindustria ed Innovation Norway - una serie di incontri istituzionali a sostegno della candidatura di Roma ad Expo 2030.

Il calendario delle iniziative delle Settimana della Cucina italiana nel Mondo ad Oslo, infine, si completa con una serata promossa e organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico e Parco Regionale Naturale dell’Appia Antica e del Dipartimento Turismo di Regione Lazio. Il 17 novembre sarà inaugurata la mostra fotografica "Appia Antica, un viaggio attraverso la storia" con gli scatti di Andrea Frazzetta. La serata, che prevede un intervento informativo e divulgativo a più voci, e una degustazione di prodotti tipici.