Gli uffici regionali chiudono 13 giorni per colpa dei topi

Sono troppi ed evidentemente duri a morire (o ad andarsene). Sta di fatto che i topi tengono sotto scacco un'intera palazzina che ospita alcuni uffici della Regione Lazio, in via Campo Romano. Per questo è stata chiusa il 13 febbraio e lo sarà fino al 25.

Siamo tra la Tuscolana e l'Anagina, due passi da Vermicino. Al civico 65 di via Campo Romano ci sono vari edifici regionali, dove trovano sede la direzione ambiente e agricoltura. Da tempo, come si legge nel dispositivo che decide la chiusura, si susseguono segnalazioni di ratti soprattutto nei piani dal primo al quarto dell'edificio A5. Inutili gli interventi di derattizzazione già effettuati, gli sgraditi ospiti si sono ripresentati.

E così il 12 febbraio il direttore del personale Ferdinando Nazzaro ha avvisato i dipendenti di organizzarsi in altri spazi o in "lavoro agile", "al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa", perché i quattro piani infestati dai topi dovranno restare chiusi fino al 25 febbraio per riuscire ad avere definitivamente la meglio sui topi. "La temporanea interdizione - specifica la comunicazione - non riguarda il piano terra dell’edificio in oggetto e gli spazi di lavoro assegnati ad altri Enti; pertanto, resteranno attivi i servizi di portineria e di vigilanza".