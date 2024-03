La Regione Lazio lancia il "biglietto evento", il ticket last minute acquistabile in banchina

Un biglietto speciale per gli eventi nel Lazio. La Regione, sulla base del contratto in essere con Trenitalia, ha istituito un nuovo ticket speciale, pensato appositamente per partecipare alle più importanti manifestazioni regionali. Il costo dipenderà dai chilometri che si dovranno percorrere ed il tagliando si chiamerà, semplicemente, “biglietto evento”. Inoltre, ed è forse l’aspetto più importante, potrà essere emesso direttamente dal personale Trenitalia presente a bordo dei treni.

La delibera

La novità è prevista in una delibera di Giunta regionale, proposta dall’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera. L’idea nasce dal fatto che in occasione di eventi, anche fieristici, o manifestazioni che richiamano un ingente numero di passeggeri. Si pensi, tanto per fare un esempio, al Romics, la fiera dei fumetti per la quale vengono istituiti corse speciali anche nei week end.

Per questo, spiega ancora la delibera, “è opportuno prevedere la possibilità di vendere i titoli di viaggio in maniera veloce e immediata, anche in modalità last minute poco prima della partenza del treno, in banchina per agevolare l’incarrozzamento”.

Biglietto evento

Così, anche per favorire chi, all’ultimo minuto, decide di andare a seguire una manifestazione, è stato istituito un nuovo titolo di viaggio denominato “biglietto evento”, utilizzabile solo per viaggi necessari per raggiungere eventi o manifestazioni, in aggiunta agli ordinari titoli di viaggio che saranno comunque validi.

La vendita

La vendita del “biglietto evento” sarà effettuata dal personale di Trenitalia presente in stazione e il titolo di viaggio dovrà essere convalidato prima della salita a bordo treno. Inoltre, come detto, per velocizzare il controllo, il ticket cartaceo potrà essere stampato anche con colori diversi da quelli ordinari. In questo modo, oltre a facilitare l’acquisto del titolo di viaggio, si contribuirà “a contrastare il fenomeno dell’evasione del pagamento del biglietto”.

Il costo

I costi sono variabili e sono tutti riferiti a viaggi in seconda classe. Si pagheranno 2 euro per corse da 1 a 10 chilometri e così a salire, di 50 centesimi ogni 10 chilometri, fino ad arrivare ai 10 euro per la fascia 126-150 chilometri.