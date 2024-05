Record di presenze alla Race for the Cure. Applausi per il presidente Mattarella

Alla 25esima edizione della Race for the Cure di Komen Italia a Roma hanno partecipato 150mila persone, un record per la corsa a sostegno della prevenzione contro il cancro al seno.

A dare il via alla manifestazione Laura Mattarella figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente e accolto da applausi e cori da mamme, figlie, amiche e amici, famiglie uniti nel messaggio di prevenzione, e Riccardo Masetti presidente della fondazione Komen Italia.

Il Capo dello Stato, che ha ricevuto il pettore numero 1, ha dichiarato prima del via della corsa: “Un augurio per chi partecipa e un ringraziamento alla fondazione Komen per questa iniziativa e per quello che fa ogni giorno su questo fronte fondamentale per l'umanità”.

Applausi e cori hanno accompagnato la partecipazione del presidente della Repubblica: "Un presidente, c'è solo un presidente", ha scandito un folto gruppo di giovani. Fino a "sei bellissimo", urlato da una donna. La speaker della manifestazione ha dovuto sgolarsi oltre misura nell'invitare i partecipanti a non sostare a lungo fermarsi davanti alla tribuna autorità per consentire quindi che il fiume umano potesse procedere.

Sul palco autorita' tra gli altri il ministro della Salute, Orazio Schillaci, quello per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del Coni, Giovanni Malago', e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mule'. (AGI