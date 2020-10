Coronavirus, dalla Regione un avviso per il reclutamento straordinario di personale medico

Per l’emergenza Covid 19 nella Regione Lazio scatta il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza, ovvero inattivo dal punto di vista lavorativo. La Regione Lazio ha avviato una raccolta di manifestazioni pubbliche finalizzate alla ricerca di personale da destinare alle “esigenze assistenziali delle aziende e gli enti del Sistema sanitario regionale” legate all’epidemia. L’avviso è stato pubblicato ieri sul sito dell’ente locale e su quello dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni che gestirà l’elenco finale d’intesa con la Cabina di regia per il reclutamento straordinario istituita nel marzo del 2020.

Le specializzazioni richieste, sono le le seguenti: Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Malattie apparato respiratorio, Igiene e Medicina preventiva , Medicina e Chirurgia d'accettazione d'Urgenza, Radiodiagnostica, Patologia Clinica, Virologia e Microbiologia. Il personale verrà reclutato per i soli titoli con disponibilità immediata per incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione libero professionale, con durata non superiore ai 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza Covid 19.

L’avviso, si legge nel bando, è finalizzato alla predisposizione di un elenco da cui attingere per la costituzione di un rapporto di lavoro nelle forme indicate senza che ciò possa determinare un obbligo di assunzione da parte di una qualsiasi azienda del sistema sanitario regionale. La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è stata fissata a tre giorni dopo il giorno successivo alla pubblicazione: il 29 ottobre 2020. La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite prodecura telematica. Le domande pervenute dopo la scadenza verranno inserite in un elenco di riserva.