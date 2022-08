Il ritorno a scuola senza mascherine preoccupa i presidi, ma non i genitori

Il 15 settembre (alcuni il 12) si torna a scuola. Dalle primarie ai licei, secondo le nuove disposizioni ministeriali l'obbligo di indossare la mascherina decade, se non per i soggetti più fragili che rischierebbero conseguenze peggiori in caso di infezione da Coronavirus. La novità ha scosso un po' i dirigenti scolastici, anche perché si accompagna al ritorno in aula dei prof no vax. L'obbligo vaccinale è ormai decaduto.

I presidi romani perplessi per il "liberi tutti" ministeriale

Disposizioni che il 21 agosto, pochi giorni dopo l'ufficializzazione, destavano qualche perplessità da parte di Mario Rusconi, numero uno dei presidi romani e veterano della professione. "E' un liberi tutti - spiegava - e qualcuno se ne prenderà la responsabilità". La speranza è che non ci siano nuove ondate di Covid-19, soprattutto che le terapie intensive non tornino a riempirsi come accaduto nel periodo autunno 2021-inverno 2022, quando il protocollo per le scuole prevedeva didattica a distanza, quarantene, tamponi 0 e tamponi 5 con grande confusione e difficoltà organizzative da parte degli istituti e delle famiglie.

I genitori esultano: "Ben venga la normalità"

Il ritorno alla normalità, però, piace ai genitori. Floriana è una mamma dell'istituto comprensivo "Stabilini" di Cinecittà Est: "Quando fuori c'è una vita normale - commenta - perché gli unici ad essere torturati dovrebbero essere i bambini? Si fanno le feste a casa e nei ristoranti, nessuno indossa la mascherina e poi dovremmo obbligarli a metterla varcato il cancello della scuola? E' una presa in giro. Ben venga la normalità".

Stesso parere per Francesca, che ha quattro figli iscritti all'IC Sinopoli-Ferrini tra infanzia, primaria e medie: "Sono molto contenta - dice - erano gli ultimi a dover subire le restrizioni. Mi sembra giusto. Anche che possano tornare a mensa senza turnazioni, come fatto l'anno scorso, è importante. Non mi spaventa il rientro, siamo tutti vaccinati e chi non lo è ha avuto il Covid, il virus circola molto ma è gestibile".

Riaprono le mense: "Finalmente si torna all'orario pre-Covid"

Simòne è di Montesacro, la figlia va alla Montessori: "Ho appena viaggiato in nave e in treno, praticamente tutti senza mascherina tranne me - ha raccontato - e continuo a mettermela al supermercato, ma sono contenta che mia figlia non debba più farlo obbligatoriamente. Ci siamo vaccinati, io ho tre dosi e l'ho fatto perché le terapie intensive piene mi spaventavano, ma mi fido della comunità scientifica quindi se si può stare a scuola senza mascherine, darò la bella notizia a mia figlia". E anche del ritorno al vecchio orario: "Finalmente potrò andarla a riprendere alle 14.20 - conclude - e non prima di pranzo, perché mangerà a scuola. Sa, con il lavoro, non è mica sempre semplice spiegare al capo che si deve uscire a metà giornata". Anche da Torrino Mezzocammino, i genitori di una chat di classe dell'IC Pallavicini sono soddisfatti: "Speriamo duri - commentano - poi in inverno si vedrà".